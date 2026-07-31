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 24hod.sk    Šport

31. júla 2026

Menší chaos v Dánsku. V cieli sa po 15 minútach menil víťaz, Kubiš zostal druhý celkovo – VIDEO


Tagy: Okolo Dánska slovenský cyklista

Lukáš Kubiš je na druhom mieste po druhej etape pretekov Okolo Dánska. Lukáš Kubiš má skvelé spomienky na vlaňajšie cyklistické preteky Okolo Dánska. Jedno druhé a dve siedme miesta v etapách plus ...



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denmark_cycling_63512 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš je na druhom mieste po druhej etape pretekov Okolo Dánska.


Lukáš Kubiš má skvelé spomienky na vlaňajšie cyklistické preteky Okolo Dánska. Jedno druhé a dve siedme miesta v etapách plus body na rýchlostných prémiách mu vyniesli konečné štvrté miesto v celkovej klasifikácii a druhú priečku v bodovacej súťaži.

Aj tento rok začal 26-ročný Slovák v drese holandského prvodivízneho tímu Unibet Rose Rockets napĺňať na severe Európy podobný scenár. Po druhej priečke v úvodnej etape mu síce v tej ďalšej nevyšiel šprint podľa predstáv a skončil až desiaty, ale aj tak mu patrí skvelá druhá pozícia za zatiaľ neohrozeným lídrom Woutom van Aertom.

Kubiš druhý celkovo


Skúsený 31-ročný Belgičan v službách tímu Visma / Lease a Bike vyhral obe úvodné etapy na 36. ročníku PostNord Tour of Denmark a vďaka bonifikačným sekundám vedie s náskokom 14 sekúnd pred Kubišom a 16 sekúnd pred Dánom Henrikom Pedersenom z tímu Uno-X Mobility.



Víťazstvo Van Aerta v prvej etape pred Kubišom bolo zjavne zreteľné, ale jeho triumf v druhej etape niesol známky bizarnosti. Vo veľmi tesnom finiši najskôr vyhlásili za víťaza jeho austrálskeho súpera Jensena Plowrighta (Alpecin - Premier Tech), ale približne po 15 minútach a detailnejšom zhliadnutí cieľovej fotografie prišla zmena. Novým víťazom etapy sa stal 31-ročný Van Aert.

Nebol si istý


"Až ostrejší obrázok z fotofinišu ukázal, že som bol o zlomok sekundy rýchlejší. V cieli som si vôbec nebol istý, že som vyhral, najmä keď vyhlásili za víťaza môjho súpera. Vedel som len, že súper finišoval zozadu a že to bolo veľmi tesné. Neskôr to celé dôkladne skontrolovali a, našťastie, menilo sa poradie v môj prospech. Bol to špeciálny zážitok," povedal Van Aert podľa webu Sporza.be.

V piatok majú preteky Okolo Dánska na programe 3. etapu z Fredericie do Vejle, ktorá má prívlastok kráľovská. Na cyklistov čaká porcia vyše 200 km s viacerými menšími, ale výdatnými stúpaniami do jedného kilometra. Celkovo nastúpajú 2542 metrov a je možné, že víťaz tejto etapy bude aj celkovým víťazom pretekov PostNord Danmark Rundt.


Zdroj: SITA.sk - Menší chaos v Dánsku. V cieli sa po 15 minútach menil víťaz, Kubiš zostal druhý celkovo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okolo Dánska slovenský cyklista
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