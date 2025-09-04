Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. septembra 2025

Menšie obce dostanú 20 miliónov na športovú infraštruktúru, ministerstvo vyhlásilo výzvu – VIDEO


Obce do 3-tisíc obyvateľov dostanú 20 miliónov na športovú infraštruktúru. Informovalo o tom ministerstvo cestovného ruchu a športu, ...



titulka huliak 676x451 4.9.2025 (SITA.sk) - Obce do 3-tisíc obyvateľov dostanú 20 miliónov na športovú infraštruktúru. Informovalo o tom ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré v spolupráci s Fondom na podporu športu vyhlasuje výzvu zameranú na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry.


Cieľom výzvy je prispieť k rozvoju udržateľnej, kvalitnej a verejne prístupnej športovej infraštruktúry naprieč všetkými regiónmi,“ uviedlo ministerstvo športu.

Kvalitné zariadenia


Ako spresnilo, žiadatelia môžu získať príspevok vo výške 90 percent oprávnených výdavkov projektu. Maximálna suma podpory na jeden projekt je 200-tisíc eur. Ministerstvo priblížilo, že minimálna povinná spoluúčasť obce je 10 percent.

Naším cieľom je, aby mali aj menšie obce priamo vo svojom prostredí kvalitné športové zariadenia. Šport nie je len o vrcholových výkonoch, ale predovšetkým o zdravom životnom štýle, možnostiach pre deti a mládež a o posilňovaní komunít. Touto výzvou chceme prispieť k tomu, aby sa šport stal prirodzenou súčasťou života v každom regióne Slovenska,“ uviedol minister športu Rudolf Huliak (Strana vidieka). Ministerstvo spresnilo, že výzva je otvorená pre obce vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc s maximálnym počtom 3-tisíc obyvateľov.

Podporené môžu byť projekty na výstavbu nových športovísk, obnovu a modernizáciu existujúcich štadiónov, hál, telocviční či ihrísk, vrátane ich nevyhnutného zázemia a úprav pre lepšiu prístupnosť osôb so zdravotným znevýhodnením,“ doplnilo ministerstvo. Dôležitým princípom pri hodnotení je podľa predsedu Fondu na podporu športu Radoslava Hecla regionálna rovnováha.

Prostriedky do všetkých krajov


To znamená, že prostriedky budú prerozdelené tak, aby sa podpora dostala do všetkých krajov Slovenska. Chceme, aby deti, mládež aj široká verejnosť mali rovnakú šancu využívať kvalitné športové zariadenia bez ohľadu na to, či žijú na západe, alebo na východe krajiny,“ vysvetlil Hecl.

Výzva bude vyhlásená 8. septembra a začiatok podávania žiadostí 15. októbra. Ukončenie výzvy bude 17. novembra o 11:59. Správna rada fondu rozhodne najneskôr do 15. februára 2026. Výzva podporí projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu dostupnosti športových zariadení priamo v obciach, rozvoju športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti a tiež k podpore rovnosti príležitostí a inklúzie, posilneniu kvality života obyvateľov a k energetickej optimalizácii a ekologickej modernizácii športovej infraštruktúry.


Zdroj: SITA.sk - Menšie obce dostanú 20 miliónov na športovú infraštruktúru, ministerstvo vyhlásilo výzvu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

