 24hod.sk    Ekonomika

05. septembra 2025

Slovenskí zamestnávatelia sú medzi najzaťaženejšími v EÚ, vysoké odvody brzdia ekonomický rast


Tagy: daňové zaťaženie Odvody Zamestnávatelia

Slovenskí zamestnávatelia patria medzi najviac zaťažených v Európskej únii. Podľa analýzy technologickej platformy Boundless sa náklady na zamestnanca pri hrubej ročnej ...



Zdieľať
dlznik 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Slovenskí zamestnávatelia patria medzi najviac zaťažených v Európskej únii. Podľa analýzy technologickej platformy Boundless sa náklady na zamestnanca pri hrubej ročnej mzde 32-tisíc eur vyšplhajú až na 43 264 eur. Slovensko sa tak ocitá na treťom mieste v rebríčku krajín s najvyššou odvodovou záťažou, hneď za Francúzskom a Talianskom, pričom citeľne prevyšuje priemer EÚ, ktorý dosahuje 39 134 eur.

Konkurenčná nevýhoda


Rozdiel spôsobujú najmä vysoké príspevky zamestnávateľov, ktoré na Slovensku predstavujú 11 264 eur ročne, čo je tretia najvyššia hodnota v EÚ. Priemer únie je pritom iba 7 134 eur. Ešte jasnejšie to vystihuje ukazovateľ „cost-to-pay ratio“, teda pomer medzi celkovými nákladmi zamestnávateľa a sumou, ktorú zamestnanec reálne zarobí.

Na Slovensku dosahuje tento pomer až 1,93, čo nás radí medzi krajiny s najvyšším odvodovým bremenom v Európe. Ako upozornila analytička Klubu 500 Diana Motúzová, tieto čísla znamenajú, že slovenské podniky sú z hľadiska mzdových nákladov v jasnej konkurenčnej nevýhode.

Dlhodobý problém


Ak má Slovensko zostať atraktívne pre nové investície a zároveň udržať pracovné miesta, vláda musí začať odbremeňovať zamestnávateľov od nadmerných odvodov a záťaží. Inak riskujeme, že vysoké náklady budú odrádzať investorov a brzdiť celkový ekonomický rast krajiny,“ uviedla.

Diskusia o znižovaní odvodov pritom nie je nová. Dlhodobo na ňu upozorňujú podnikateľské zväzy aj ekonomickí analytici, ktorí zdôrazňujú, že Slovensko si bez reformy odvodového systému len ťažko udrží konkurencieschopnosť v regióne. V prostredí, kde krajiny V4 aj pobaltské štáty často lákajú investorov nižšími nákladmi práce, sa vysoká odvodová záťaž stáva brzdou nielen pre príchod nových projektov, ale aj pre udržanie tých existujúcich.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí zamestnávatelia sú medzi najzaťaženejšími v EÚ, vysoké odvody brzdia ekonomický rast © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: daňové zaťaženie Odvody Zamestnávatelia
