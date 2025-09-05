|
Piatok 5.9.2025
05. septembra 2025
Slovenskí zamestnávatelia sú medzi najzaťaženejšími v EÚ, vysoké odvody brzdia ekonomický rast
Slovenskí zamestnávatelia patria medzi najviac zaťažených v Európskej únii. Podľa analýzy technologickej platformy Boundless sa náklady na zamestnanca pri hrubej ročnej ...
5.9.2025 (SITA.sk) - Slovenskí zamestnávatelia patria medzi najviac zaťažených v Európskej únii. Podľa analýzy technologickej platformy Boundless sa náklady na zamestnanca pri hrubej ročnej mzde 32-tisíc eur vyšplhajú až na 43 264 eur. Slovensko sa tak ocitá na treťom mieste v rebríčku krajín s najvyššou odvodovou záťažou, hneď za Francúzskom a Talianskom, pričom citeľne prevyšuje priemer EÚ, ktorý dosahuje 39 134 eur.
Rozdiel spôsobujú najmä vysoké príspevky zamestnávateľov, ktoré na Slovensku predstavujú 11 264 eur ročne, čo je tretia najvyššia hodnota v EÚ. Priemer únie je pritom iba 7 134 eur. Ešte jasnejšie to vystihuje ukazovateľ „cost-to-pay ratio“, teda pomer medzi celkovými nákladmi zamestnávateľa a sumou, ktorú zamestnanec reálne zarobí.
Na Slovensku dosahuje tento pomer až 1,93, čo nás radí medzi krajiny s najvyšším odvodovým bremenom v Európe. Ako upozornila analytička Klubu 500 Diana Motúzová, tieto čísla znamenajú, že slovenské podniky sú z hľadiska mzdových nákladov v jasnej konkurenčnej nevýhode.
„Ak má Slovensko zostať atraktívne pre nové investície a zároveň udržať pracovné miesta, vláda musí začať odbremeňovať zamestnávateľov od nadmerných odvodov a záťaží. Inak riskujeme, že vysoké náklady budú odrádzať investorov a brzdiť celkový ekonomický rast krajiny,“ uviedla.
Diskusia o znižovaní odvodov pritom nie je nová. Dlhodobo na ňu upozorňujú podnikateľské zväzy aj ekonomickí analytici, ktorí zdôrazňujú, že Slovensko si bez reformy odvodového systému len ťažko udrží konkurencieschopnosť v regióne. V prostredí, kde krajiny V4 aj pobaltské štáty často lákajú investorov nižšími nákladmi práce, sa vysoká odvodová záťaž stáva brzdou nielen pre príchod nových projektov, ale aj pre udržanie tých existujúcich.
Zdroj: SITA.sk
