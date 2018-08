Menšinová koalícia navrhla za slovinského premiéra Marjana Šareca

Na archívnej snímke Marjan Šarec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 8. augusta (TASR) - Päť slovinských stredoľavých strán, ktoré sa tento týždeň dohodli na vytvorení menšinovej vlády, navrhlo v stredu za nového premiéra Marjana Šareca. Jeho nominácia by mohla ukončiť politický pat, v ktorom sa Slovinsko ocitlo po parlamentných voľbách z 3. júna, informovala agentúra Reuters.Vo voľbách zvíťazila pravicová, protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu. V 90-člennom parlamente však získala len 25 kresiel, čo jej na samotné vládnutie nestačilo a koaličného partnera si nájsť nedokázala.O nominácii Šareca by mal slovinský parlament hlasovať 17. augusta. Na to, aby sa stal premiérom, bude v parlamente potrebovať väčšinu, teda najmenej 46 hlasov. Ak v hlasovaní obstojí, bude mať nasledujúcich 15 dní na to, aby zostavil vládny kabinet.Šarec (40) je bývalý herec a komik, ktorý do júna pôsobil už druhé funkčné obdobie ako starosta severoslovinského mesta Kamnik. Jeho strana s názvom Kandidátka Marjana Šareca (LMŠ) sa na vytvorení menšinovej vlády dohodla v pondelok so Sociálnymi demokratmi, Stranou moderného stredu doterajšieho premiéra Mira Cerara, stranou SAB ďalšej expremiérky Alenky Bratušekovej a Demokratickou stranou dôchodcov Slovinska (DeSUS).Takáto koalícia má v parlamente 43 kresiel, dúfa však v podporu strany Ľavica disponujúcej deviatimi kreslami. Miestni politickí analytici predpovedajú, že menšinová vláda bude nestabilná.