HSBC presunie sedem pobočiek z Londýna do Paríža ešte pred brexitom

Brusel 8. augusta (TASR) - Nadnárodná banka HSBC Holdings potvrdila, že sedem z jej pobočiek zameraných na Európu sa presunie z Londýna do Paríža už začiatkom budúceho roka, teda ešte pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ), ktoré je naplánované na 29. marca 2019. Uviedol v stredu francúzsky spravodajský server France 24.Podľa France 24 to najväčšia britská a európska banka oznámila v pondelok prostredníctvom vyhlásenia francúzskej dcérskej spoločnosti HSBC.Sedem dcérskych pobočiek, ktoré sa presunú do Paríža, zodpovedá za činnosť HSBC v Taliansku, Španielsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku, Českej republike a Írsku. Z doterajšieho londýnskeho sídla spoločnosti budú presťahované do parížskej centrály HSBC France. HSBC Holdings ešte vlani odhadla náklady na presídlenie časti svojich aktivít do EÚ na vyše 256 miliónov eur.Banková inštitúcia nespomenula v tejto súvislosti brexit, vo svojom oznámení spresnila, ževo svetle. K presťahovaniu pobočiek by však malo dôjsť ešte predtým, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ.Stránka France 24 upozornila, že pre sektor finančných služieb, ktorý v Spojenom kráľovstve tvorí 11 percent ekonomiky krajiny, brexit bude znamenať veľké straty. Britská premiérka Theresa Mayová vylúčila účasť Spojeného kráľovstva na jednotnom trhu, čo znamená, že britské banky budú používať svoje európske dcérske spoločnosti, čo im umožní ponúkať svoje služby v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru. Podľa informácií britského denníka Financial Times sa však minister financií Philip Hammond obáva, že európske krajiny sa pod vedením Francúzska pokúsia využiť brexit na oslabenie finančných pozícií, ktoré v súčasnosti v Európe zastáva londýnska finančná štvrť (City).