Meranie krvného tlaku, tepu či stresu priamo mobilom! V aplikácii Unionu to vyskúšalo už takmer 40-tisíc poistencov

28.1.2025 (SITA.sk) - Vysoký krvný tlak je aj na Slovensku veľkým strašiakom a podceňovanie jeho príznakov môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Union zdravotná poisťovňa spustila na jeseň minulého roka nástroj na meranie krvného tlaku, tepu či iných dôležitých funkcií. Zdravomer je priamo súčasťou aplikácie a poistencom môže pomôcť pri rozoznávaní prvých príznakov hypertenzie. Za prvé 3 mesiace ho vyskúšalo už takmer 40-tisíc poistencov, najväčšej obľube sa teší v Trenčianskom a Žilinskom kraji.Zdravomer slúži na meranie zdravotných parametrov prostredníctvom snímania tváre špeciálnou technológiou v mobilnej aplikácii Union zdravotnej poisťovne . Ide o jedinečný digitálny nástroj na slovenskom trhu a pomáha s rozpoznaním zdravotných problémov, ktoré môžu byť príznakmi kardiovaskulárnych ochorení. Medzi merané parametre patrí práve krvný tlak, tep srdca, dýchanie, variabilita srdcovej frekvencie, srdcová záťaž, index duševného stresu či telesnej hmotnosti a aj riziko kardiovaskulárnych chorôb."Monitorovať svoje zdravie je dnes ľahšie než kedykoľvek predtým. Vďaka jednoduchej funkcii aplikácie priamo v mobile si môžete denne zmerať svoj krvný tlak či tep. Aplikácia je prístupná zdarma pre všetkých našich poistencov," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Dodáva, že spätná väzba od poistencov je potešujúca. "Len za prvé tri mesiace náš Zdravomer vyskúšalo takmer 40-tisíc poistencov, počet meraní dosiahol viac než 100-tisíc. Práve informácia o vlastnom zdravotnom stave môže našich poistencov motivovať k tomu, aby si udržiavali zdravý životný štýl, ktorý je v prevencii nesmierne dôležitý. Naopak, vďaka Zdravomeru môžu zistiť, že majú príznaky hypertenzie a vyhľadajú včas lekára, pričom včasná diagnostika býva v takýchto prípadoch kľúčová."Za vývojom Zdravomeru je niekoľko odborných štúdií, technológia transdermálneho optického zobrazovania bola roky vyvíjaná vedcami Torontskej univerzity s cieľom sprístupniť digitálnu diagnostiku bežným používateľom smartfónov. Svetlo a jeho príslušné vlnové dĺžky sa odrážajú v rôznych vrstvách pod kožou, čo umožňuje získať informácie o prietoku krvi v tvári. Aplikácia nevyžaduje žiadne dodatočné senzory, kontakt s kamerou v mobile je postačujúci a meranie trvá len 30 sekúnd.Union predstavil svojim poistencom Zdravomer už v septembri minulého roku. Jeho praktickosť otestoval aj známy influencer a tanečník Jaro Bekr, ktorý o tom, ako choroba a naopak, zdravý životný štýl, zmenili jeho život, hovoril aj v obľúbenom Union podcaste Zdravé reči . "Vidíme, že náš Zdravomer oslovil širokú populáciu. Svoje zdravie si vďaka nemu najčastejšie monitorujú ľudia vo veku 35 až 45 rokov, v našich štatistikách vidíme, že išlo o takmer 13-tisíc poistencov. Pozitívne však vnímame aj to, že o Zdravomer prejavili záujem aj ľudia v seniorskom veku. Zaujímavosťou je, že čím sú ľudia starší, tým častejšie si zvyknú svoj krvný tlak či tep odmerať," vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. Uvádza, že najviac meraní zaznamenali v Trenčianskom a Žilinskom kraji a prevahu tvoria ženy.V súvislosti s hypertenziou, jej liečbou a najmä s cieľom predchádzať akýmkoľvek kardiovaskulárnym ochoreniam Union zdôrazňuje dôležitosť zdravej stravy, pohybu i psychohygieny. "Prevencia je kľúčom k zdraviu i spokojnosti, možno práve začiatok roka prináša príležitosť zmeniť svoje návyky. Naši poistenci môžu nájsť priamo na našom webe praktický návod od známej psychologičky a koučky Lenky Valentíniovej , ktorý im pomôže so svojimi predsavzatiami začať a neprestať, " uzatvára za Union Kristína Baluchová.