Portugalsko je pripravené vynakladať viac financií na obranu

28.1.2025 (SITA.sk) - Portugalsko je pripravené zvýšiť výdavky na obranu rýchlejšie, ako sa zaviazalo vlani v lete sa samite Severoatlantickej aliancie Washingtone. Vtedy krajina sľúbila, že požiadavku NATO, aby obranné výdavky tvorili dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), splní do roku 2029. Po pondelňajšom stretnutí s generálnym tajomníkom aliancie Markom Ruttom v Lisabone však portugalský premiér Luís Montenegro uviedol, že jeho krajina je „pripravená ešte viac urýchliť časový harmonogram našej investičnej trajektórie v tejto oblasti“.Predseda portugalskej vlády to uviedol v čase, keď sa funkcie amerického prezidenta ujal Donald Trump, ktorý často kritizuje európskych členov Severoatlantickej aliancie za nedostatočné investície do svojich armád. Obranné výdavky Portugalska patria v NATO k najnižším. V roku 2024 boli iba na úrovni 1,55 percenta HDP.Luís Montenegro konštatoval, že rozhodnutie jeho vlády o zvýšení vojenských výdavkov je výsledkom „súčasnej geopolitickej situácie“. Zároveň však poprel, že by návrat Trumpa do Bieleho domu ovplyvnil rozhodnutie urýchliť plány Portugalska na zvýšenie obranných výdavkov.