Mercedes má problémy s nastavením svojho monopostu, Russell sa preto dokonca sťažuje na bolesti chrbta

Britská motoristická stajňa F1 Mercedes sa od úvodu sezóny trápi s nastavením svojho monopostu. Inžinierom robí najväčšie vrásky nadmerné poskakovanie auta pri jazde na dlhých rovinkách.

Pilotovi Georgeovi Russellovi sa pre poskakovanie začali objavovať zdravotné problémy s chrbtom. Dvadsaťštyriročný Brit priznal, že počas posledného víkendu bolo preňho fyzicky náročné riadiť takýto monopost.

Dôsledky poskakovania

Štvrté miesto

26.4.2022 (Webnoviny.sk) -Odchovanec juniorskej akadémie Mercedesu po pretekoch priznal nepríjemné dôsledky intenzívneho poskakovania, ktoré zhoršili jeho zdravotný stav."Toto je prvý víkend, kedy ma skutočne trápi bolesť chrbtice a takmer akoby ma bolelo v hrudníku. Musíme to vyriešiť,“ poznamenal podľa webu dailymail.co.uk Russell, ktorý je v Mercedese prvú sezónu.Brit napriek opätovným problémom s poskakovaním preťal v Imole cieľovú čiaru na štvrtom mieste, čím si vyslúžil prezývku "pán konzistetný".Rodák z King’s Lynnu totiž vo všetkých štyroch podujatiach finišoval v Top 5."Myslím si, že keď sú auto aj pneumatiky nastavené optimálne, vozidlo sa riadi naozaj dobre. Až na to prekliate poskakovanie. To vám naozaj vyrazí dych. Takto sa ďalej nedá pokračovať, prežívam ten najextrémnejší pocit, aký som kedy zažil,“ zakončil Russell.