Taliansky kapitán Chiellini plánuje ukončenie reprezentačnej kariéry

Skúsený taliansky futbalový obranca Giorgio Chiellini plánuje ukončenie reprezentačnej kariéry. Ostrieľaný 37-ročný zadák, ktorý väčšinu hráčskej kariéry

Juventusu Turín, sa chce s národným mužstvom definitívne rozlúčiť 1. júna v stretnutí proti Argentíne. Duel medzi šampiónmi Európy a Južnej Ameriky sa bude hrať v Londýne.

26.4.2022 (Webnoviny.sk) -"zasvätil"„Ak budem vo forme, zahrám si a rozlúčim sa s národným tímom vo Wembley, kde som dosiahol vrchol kariéry v ´azúrovom´ mužstve, a možno aj v celej mojej kariére,“ povedal Chiellini v narážke na taliansky titul majstrov Európy počas vlaňajšieho kontinentálneho šampionátu.Kapitán "azúrovej squadry" Chiellini plánoval hrať za Taliansko na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare, ktoré sa uskutočnia od 21. novembra do 18. decembra. Po tom, ako sa tím z Apeninského polostrova v marcovej baráži nekvalifikoval na "mundial", sa Chiellini rozhodol uzavrieť reprezentačnú kapitolu o čosi skôr. Za Taliansko dosiaľ odohral 116 zápasov a strelil osem gólov.Rodák z Pisy má platný kontrakt s Juventusom do konca budúcej sezóny 2022/2023. Špekuluje sa, že na záver hráčskej kariéry si ešte pôjde zahrať do severoamerickej Major League Soccer (MLS).