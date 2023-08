Mercedes predĺžil zmluvy s dvojicou svojich jazdcov Hamiltonom a Russellom

V Mercedese od roku 2013

Hladní po víťazstve

31.8.2023 (SITA.sk) - Sedemnásobný šampióna seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Lewis Hamilton predĺžil spoluprácu s Mercedesom do konca sezóny 2025.Stajňa o tom informovala tri dni pred Veľkou Cenou Talianska na okruhu v Monze, na ktorom Brit v minulosti dosiahol päť víťazstiev, avšak žiadne od roku 2018. Okrem Hamilton predĺžil s tímom spoluprácu aj jeho kolega George Russell „Každý deň snívame o tom, že budeme najlepší a uplynulé desaťročie sme spoločne zasvätili dosiahnutiu tohto cieľa. Byť na vrchole sa nestane cez noc alebo za krátky čas, vyžaduje si to odhodlanie, tvrdú prácu a oddanosť. Je veľkou cťou, že sme sa dostali do historických kníh s týmto neuveriteľným tímom," uviedol už 38-ročný Hamilton.Hamilton je v Mercedese od roku 2013 a získal s týmto tímom šesť zo siedmich titulov svetového šampióna. Na konte má 103 víťazstiev na pretekoch F1, za ostatne dva roky ani jedno.„Nikdy sme neboli hladnejší po víťazstve. Poučili sme sa z každého úspechu, ale aj neúspechu. Pokračujeme v tom, aby sme naplnili svoje sny. Pokračujeme v boji bez ohľadu na výzvu a opäť zvíťazíme. Som vďačný tímu, ktorý ma podporuje na trati aj mimo nej. Náš príbeh sa neskončil, sme odhodlaní spoločne dosiahnuť viac a nezastavíme sa, kým to nedosiahneme," dodal Hamilton.Tohtosezónnym maximom Brita sú dve druhé priečky z Austrálie a Španielska. V seriáli MS nazbieral zatiaľ 156 bodov a patrí mu 4. priečka v hodnotení jazdcov.O trinásť rokov mladší krajan Russell je priebežne siedmy, získal zatiaľ 99 bodov a na pódium sa v tomto roku dostal iba v Španielsku, keď finišoval tretí.