Inter Miláno spečatil príchod obrancu z Bayernu Mníchov, ktorý má zvýšiť konkurenciu v defenzíve po odchode Škriniara

Príchod Pavarda

Elitný klub





Pavard vo farbách Bayernu získal spolu 11 trofejí vrátane štyroch bundesligových titulov a spomenutého triumfu v Lige majstrov. Za reprezentáciu Francúzska zatiaľ absolvoval 49 štartov.





31.8.2023 (SITA.sk) - Talianskemu futbalovému klubu Inter Miláno sa podarilo „zaplátať dieru" v strede obrany po odchode slovenského reprezentanta Milana Škriniara do francúzskeho Paríža Saint-Germain Vedenie Interu totiž angažovalo francúzskeho reprezentačného beka Benjamina Pavarda , ktorý ostatné štyri sezóny pôsobil v nemeckom bundelisgovom veľkoklube Bayern Mníchov Dvadsaťsedemročný Pavard sa v roku 2018 stal majstrom sveta v sezóne 2019/2020 s Bayernom triumfoval v Lige majstrov. Rovnakým smerom nedávno putoval aj švajčiarsky brankár Yann Sommer Milánčania zaplatia Mníchovčanom odstupné vo výške 30 miliónov eur, Pavard sa tak stal najdrahším hráčom, ktorý počas aktuálneho leta prestúpil do Serie A. S „nerazzurri" podpísal Francúz zmluvu na päť rokov.V úvode júla do Interu prišiel aj Pavardov krajan Marcus Thuram , avšak z iného bundesligového družstva Borussia Mönchengladbach „Komunikovali sme spolu, s Marcusom sme si písali správy. Dal mi vedieť, že atmosféra v klube je úžasná a ide o elitný klub. Som preto šťastný, že som v tíme na tak vysokej úrovni," ozrejmil Pavard. V Bayerne síce občas hrával najmä ako pravý obranca, no sám sa najlepšie cíti v strede defenzívy.