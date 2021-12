Mercedes stiahol odvolanie proti výsledkom VC Abú Zabí, víta rozhodnutie FIA o zriadení špeciálnej komisie

Prvotriedny športovec na trati aj mimo nej

Mali rovnaký počet bodov

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie tímu Mercedes vo štvrtok stiahlo odvolanie voči výsledkom nedeľňajšieho vyvrcholenia sezóny seriálu majstrovstiev sveta monopostov formuly 1 v Abú Zabí v Spojených arabských emirátov, v ktorom Brit Lewis Hamilton prehral súboj o titul s Holanďanom Maxom Verstappenom.Po nedeľňajších pretekoch predstavitelia Mercedesu podali dva podnety, oba vedenie podujatia zamietlo. Na to reagoval Mercedes podnetom na vyššiu inštanciu, no po rozhodnutí Medzinárodnej motoristickej federácie (FIA) zriadiť špeciálnu komisiu, ktorá vyšetrí udalosti v Abú Zabí, stajňa svoje rozhodnutie pozmenila."Vítame rozhodnutie FIA, komisia po podobnej analýze zabezpečí priamosť pravidiel, ich kontrolu a rozhodovanie vo formule 1. Tiež vítame, že pozvanie na diskusiu dostali aj tímy a jazdci," informoval Mercedes."Z Abú Zabí sme odchádzali a neverili tomu, čoho sme boli svedkami. Samozrejme, aj prehry sú súčasťou hry, je však niečo iné, keď stratíte vieru v jazdenie," uvádza sa v najnovšom stanovisku tíme Mercedes, ktorý tiež špecifikoval, že protesty podal, keďže pravidlá "boli aplikované novým spôsobom a ovplyvnilo to výsledky pretekov, v ktorých bol Lewis s veľkým náskokom na ceste získať ďalší titul". Stajňa informovala, že po porade s Lewisom Hamiltonom sa rozhodla nepokračovať v odvolacom procese.Mercedes tiež gratuloval Verstappenovi a tímu Red Bull k zisku majstrovského titulu, pričom 24-ročného Holanďana označil za "prvotriedneho športovca na trati aj mimo nej", ktorý "podával bezchybné výkony". "Radi by sme vyjadrili úprimnú úctu súperom k dosiahnutým úspechom v tejto sezóne. Z boja o tohtosezónny titul ste urobili niečo epické. Max, blahoželáme tebe aj celému tímu. Už teraz sa tešíme na súboje v nasledujúcej sezóne," uviedol tím Mercedes.Pred poslednými pretekmi sezóny mali Hamilton aj Verstappen rovnaký počet bodov. Päť kôl pred koncom nedeľňajšej Veľkej ceny Abú Zabí mal Brit na čele bezpečný náskok, no po havárii Nicolasa Latifiho a výjazde safety car na trať prišiel oň prišiel.A keďže jeho holandský konkurent stihol vymeniť pneumatiky, v poslednom kole, tesne po pokračovaní pretekov sa dostal na prvú priečku, čím získal titul. Šéf stajne Red Bull Christian Horner ešte v stredu uviedol, že jeho tím nežiadal Latifiho, aby havaroval. "Stalo sa, my sme zariskovali a v konečnom dôsledku sa nám to vyplatilo," poznamenal.