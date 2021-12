Slováci dorazili do dejiska MS v hokeji do 20 rokov, po náročnej ceste skončili v izolácii

Dobrá nálada po dlhej ceste

Najdlhší presun v živote

16.12.2021 - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov už dorazila do dejiska juniorského svetového šampionátu. Presun zo Slovenska cez Mníchov do kanadského mesta Red Deer im trval viac ako 27 hodín, teraz ich čaká dvojdňová izolácia.Tá sa pre nich skončí dvoma negatívnymi PCR testami na koronavírus, prvý absolvovali ešte na letisku v Edmontone. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý upozornil, že medzipristátie na Islande namiesto plánovaných 30 minút trvalo viac ako 100 minút, dôvodom boli problémy s dotankovaním lietadla."Cesta bola náročná, ale je súčasťou majstrovstiev sveta. Nebolo to jednoduché. Úspešne sme však v Red Deere a ideme si oddýchnuť. Let sa zdal byť nekonečný. Pozeral som veľa filmov, počúval mnoho muziky. Aj toto je súčasť hokeja,“ informoval tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš. Priamo v meste Red Deer už boli takmer všetci zo štrnástich hokejistov, ktorí sa mali k jeho tímu pripojiť priamo jednom z dejísk šampionátu.Najbližšie dva dni využijú Slováci na aklimatizáciu a oddych. "Prioritne si ľahneme do postelí. Ďalší deň nás čaká ešte jedno testovanie. V popoludňajších hodinách si urobíme off-ice tréning v izbách. Dozaista však začneme čas, ktorý máme, maximálne využívať. Každú jednu minútu do úvodného duelu na majstrovstvách sveta plánujeme zodpovedne zužitkovať. Z toho vyplýva, že nás čaká mnoho spoločných mítingov,“ dodal kouč Feneš na webe HockeySlovakia.sk.Po dlhej ceste boli mladí slovenskí hokejisti unavení, ale dobrá nálada im nechýbala. "V najbližších dvoch dňoch v izolácii som si plánoval oddýchnuť, ale nebude to ľahké, pretože dva dni budem musieť vkuse počúvať Juraja Slafkovského. Je však mojou úlohou sa oňho postarať, sľúbil som to jeho rodičom, keďže on ešte nie je dospelý," poznamenal s úsmevom 19-ročný útočník Roman Faith z extraligovej Dukly Michalovce na adresu 17-ročného legionára z Fínska. Priznal tiež, že dva dni na izbe mu padnú vhod.Iba 17-ročný Adam Sýkora priznal, že presun do Kanady bol jeho najdlhší letom v živote. "Už som v minulosti letel do Quebecu a Chicaga, ale vtedy to nebolo také zdĺhavé, ako teraz. Aspoň som si v lietadle prečítal anglickú knihu, pozrel si filmy, počúval hudbu, zahral si hry v mobile a aj si nejaké dve hodinky pospal. Verím, že v najbližších dvoch dňoch dobre zregenerujeme a na prvý tréning na ľade bude pripravení,“ povedal Sýkora.Ešte pred MSJ absolvujú mladí Slováci prípravné súboje proti rovesníkom z Fínska a Rakúska, na šampionáte (26.12.2021. - 5.1.2022) budú ich súpermi v základnej B-skupine Američania, Švédi, Rusi a Švajčiari.