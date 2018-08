Merkelová a Putin rokujú o Ukrajine, plynovode, Sýrii aj Iráne

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Meseberg 18. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedli, že na svojom večernom stretnutí budú hovoriť okrem iného o vyhliadkach na mierovú misiu OSN, ktorá by dohliadala na prímerie na východe Ukrajiny.povedala Merkelová novinárom po príchode Putina na zámok Meseberg pri Berlíne, kde sa vrcholná schôdzka koná.Putin podľa agentúry DPA vyjadril nádej, že misia OSN na Ukrajine by mohla obnoviť mier v konfliktom zmietanom regióne na hranici s Ruskom. Pri riešení situácie v Donbase podľa neho nedochádza. Šéf Kremľa súčasne potvrdil platnosť minských dohôd, ktoré by mali konflikt ukončiť.Merkelová v súvislosti s Ukrajinou zdôraznila, že dúfa v pokrok pri snahách vyriešiť konflikt medzi proruskými separatistami a vládnymi jednotkami na východe tejto krajiny. Nemecko chce podľa nej naďalej spolu s Francúzskom zohrávať úlohu sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou.Ďalšou témou rokovaní oboch lídrov bude plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) medzi Ruskom a Nemeckom, ktorý kritizujú viacerí členovia EÚ i Spojené štáty. Nemecko s cieľom rozptýliť túto kritiku žiada, aby mohla Ukrajina naďalej zarábať na tranzite zemného plynu.Putin pokračovanie tranzitu cez Ukrajinu po dostavbe nového plynovodu nevylúčil. Prízvukoval však, že Severný prúd 2 je, ktorý pokryje rastúcu spotrebu zemného plynu v Európe.citovala ho DPA.Dôležitým bodom sobotňajších rokovaní je aj vojna v Sýrii. Putin v tejto súvislosti vyzval Európu na pomoc pri obnove tejto krajiny.povedal.Je potrebné pomôcť sýrskym regiónom, kam by sa mohli vrátiť utečenci zo zahraničia. Nejde pritom len o ich návrat z Európy, ale aj miliónov Sýrčanov zo susedných krajín Jordánska, Libanonu a Turecka.uviedol Putin.Merkelová avizovala, že s Putinom bude hovoriť aj o tzv. jadrovej dohode svetových veľmocí s Iránom, od ktorej odstúpili USA. Nemecko a Rusko ju naďalej podporujú. Kancelárka dodala, že na stretnutí sa nevyhne ani otázkam ľudských práv.