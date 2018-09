Merkelová: Británia si nemôže vyberať, ktorú časť trhu si ponechá

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas prejavu na konferencii organizovanej Federáciou nemeckého priemyslu (BDI) v Berlíne 25. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. septembra (TASR) - Británia sa musí rozhodnúť, čo presne chce od rokovaní o brexite s Európskou úniou. Povedala to v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová, podľa ktorej bude dosiahnutiu možnej dohody s Úniou v októbri ešte predchádzať šesť až osem týždňov tvrdej práce.povedala kancelárka podľa agentúry Reuters na podujatí Zväzu nemeckého priemyslu (BDI) v Berlíne.Kancelárka ďalej uviedla, že Londýn si nemôže vyberať, ku ktorej časti voľného trhu si po brexite ponechá prístup a zostať súčasťou jednej, no nie zvyšných troch. Kancelárka tak zavrhla nádeje Británie zachovať si i po odchode z Únie prístup na jednotný trh len v rámci voľného pohybu tovaru, nie však kapitálu a služieb komentuje na svojej webstránke rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).Dohoda o budúcich vzťahoch EÚ s Britániou nesmie byť podľa Merkelovej príliš vágna, ale naopak čo možno najkonkrétnejšia. Ak by totiž bola príliš všeobecná, nasledovné plánované 21-mesačné prechodné obdobie by sa mohlo ukázať prikrátke na vypracovanie úplnej dohody o voľnom obchode. Akásiby podľa Merkelovej nebola dobrá ani pre samotné podnikanie, citovala kancelárku agentúra AP.