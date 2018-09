Nedoplatky na poistnom za vlaňajšok dosiahli sumu 58,7 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 25. septembra (TASR) – Slováci dlhujú zdravotným poisťovniam za rok 2017 približne 58,7 milióna eur. Ročné zúčtovanie poistného dostalo od polovice augusta 1,09 milióna poistencov.informovala hovorkyňa Viktória Vasilenková. Najväčší nedoplatok mal hodnotu 278.632,12 eura.konštatoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.Nedoplatky za minulý rok má v Union zdravotnej poisťovni takmer 43.520 poistencov v približnej sume 10,1 milióna eur. Najväčší z nich mal podľa hovorcu Mateja Neumanna hodnotu 97.360,51 eura.Preplatky v zdravotných poisťovniach sa tento raz vyšplhali do sumy 128,1 milióna eur. Uhrádzané sú na bankový účet alebo cez poštovú poukážku. Poisťovne s tým začali už v polovici augusta.Preplatky z ročného zúčtovania za rok 2017 dosiahli v štátnej zdravotnej poisťovni sumu 81,2 milióna eur. Najväčší z nich bol vo výške 253.286,06 eura. Dôvera vypočítala v ročnom zúčtovaní poistného preplatky 112.700 poistencom v sume 34 miliónov eur. Union zdravotná poisťovňa uhradí preplatok 96.131 poistencom v celkovej sume 12,9 milióna eur. Najväčší z nich má hodnotu 102.622,84 eura.Zúčtovanie musia zdravotné poisťovne vykonať do 30. septembra 2018, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva do konca októbra. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom.