Merkelová: Irán nesmie mať jadrovú zbraň, a preto s ním musíme rokovať

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) s manželkou Brigitte (vpravo) oficiálne vítajú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú pred rokovaním na summite lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 24. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 25. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová označila v nedeľu nečakané rokovania šéfa iránskej diplomacie Mohammada Džaváda Zarífa s predstaviteľmi Francúzska v dejisku summitu krajín G7 za paralelné podujatie. Šéfka nemeckého kabinetu zároveň zdôraznila užitočnosť týchto rokovaní. Informovala o tom agentúra AP.Merkelová na margo Zarífovho príchodu uviedla, že ide o "paralelné podujatie, ktoré sa koná na tom istom mieste, avšak nie je súčasťou summitu G7". Zároveň sa podľa jej slov "uvidí, či okamžité odkomunikovanie včerajších rozhovorov (G7) vytvorí priestor pre ďalšie možnosti, ako komunikovať, prípadne rokovať s Iránom".Nemecká kancelárka tiež zdôraznila, že všetci lídri krajín G7 sa zhodujú na tom, že Irán nesmie mať jadrovú zbraň, pričom cestou ako tento cieľ dosiahnuť, má byť diplomacia.Iránsky minister zahraničných vecí priletel v nedeľu nečakane do francúzskeho prímorského letoviska Biarritz, kde sa práve koná summit krajín G7.Podľa slov nemenovaného francúzskeho predstaviteľa, pozvalo do Biarritzu Zarífa Francúzsko s cieľom zmierniť napätie okolo iránskeho jadrového programu.Rozhodnutie pozvať do dejiska summitu G7 šéfa iránskej diplomacie, padlo podľa vyjadrenia francúzskeho predstaviteľa po tom, ako sa lídri zúčastnených krajín v sobotu stretli na spoločnej večeri.Zdroj pre AP taktiež potvrdil, že Zaríf sa nestretne s americkou delegáciou, pričom však zdôraznil, že Paríž v tomto smere koná "s vedomím Spojených štátov, ako aj európskych partnerov".