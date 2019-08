Zaríf o jadrovej dohode: Čaká nás ťažká cesta, avšak treba ju vyskúšať

Na snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 25. augusta (TASR) - Rokovania medzi Francúzskom a Iránom o zachovaní tzv. jadrovej dohody, ktoré sa v nedeľu konali paralelne summitu G7 vo francúzskom letovisku Biarritz, označili obe strany za pozitívne a zaviazali sa v nich pokračovať. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol nemenovaný predstaviteľ kancelárie francúzskeho prezidenta, zatiaľ čo šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf na svojom Twitteri napísal, že "cesta (k udržaniu jadrovej dohody) je ťažká, avšak treba ju vyskúšať".Zaríf sa podľa svojich slov na rokovaní stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Yvesom Le Drianom, ako aj s predstaviteľmi Británie a Nemecka.Iránsky minister zahraničných vecí priletel v nedeľu nečakane do francúzskeho prímorského letoviska Biarritz, kde sa práve koná summit krajín G7.Podľa slov nemenovaného francúzskeho predstaviteľa, pozvalo do Biarritzu Zarífa Francúzsko s cieľom zmierniť napätie okolo iránskeho jadrového programu.Rozhodnutie pozvať do dejiska summitu G7 šéfa iránskej diplomacie, padlo podľa vyjadrenia francúzskeho predstaviteľa po tom, ako sa lídri zúčastnených krajín v sobotu stretli na spoločnej večeri.Zdroj pre AP taktiež potvrdil, že Zaríf sa nestretne s americkou delegáciou, pričom však zdôraznil, že Paríž v tomto smere koná "s vedomím Spojených štátov, ako aj európskych partnerov".Agentúra AP informovala, že podľa letových záznamov, Zarífovo lietadlo už opustilo Biarritz.