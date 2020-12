Merkelová je vďačná ľuďom za disciplínu, vyzýva na jej zachovanie aj počas roku 2021

Merkelovej počínanie

Ukončenie pôsobenia

Dcéra farára, ktorá vyrastala za železnou oponou v NDR, na budúci rok ukončí pôsobenie v súčasnej funkcii kancelárky. Tú zastáva od roku 2005 a o dvanásť mesiacov môže byť na tomto poste iba v prípade, že proces zostavovania budúcej nemeckej vlády bude veľmi pomalý.

Konšpiračné teórie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej očkovanie dáva ľuďom novú nádej, no napriek tomu by počas pandémie koronavírusu mali zostať naďalej disciplinovaní aj v roku 2021.V televíznom novoročnom posolstve uviedla, že vzdorovanie pandémii "bolo a stále predstavuje politickú, sociálnu a ekonomickú úlohu storočia"."Viem, že účasť na tomto historickom výkone si od vás vyžadovala a naďalej vyžaduje obrovskú dôveru a trpezlivosť. Preto vám z celého srdca ďakujem," uviedla kancelárka.Merkelová uviedla, že je vďačná za to, ako disciplinovaná a ohľaduplná je väčšina ľudí pri rešpektovaní pravidiel, nosení rúšok a udržiavaní odstupu od ostatných."Tento postoj medzi miliónmi našich spoluobčanov nás doteraz na našej ceste pandémiou ušetril niektorých vecí. Bude to nevyhnutné aj v budúcom roku," myslí si 66-ročná politička.Merkelovej počínanie v čase pandémie vysoko uznávajú doma i v zahraničí. Jej vláda v Nemecku pripravila veľké záchranné programy a v rámci Európskej únia pomohla dosiahnuť dohodu o ozdravnom balíku európskej dvadsaťsedmičky."Je to s najväčšou pravdepodobnosťou naposledy, keď sa vám takto prihováram ako kancelárka," poznamenala.Nemecko vstupuje do nového roka uprostred lockdownu platného do 10. januára, ktorý pravdepodobne ešte predĺžia. Počty nových prípadov koronavírusu aj úmrtí zostávajú na znepokojivo vysokých úrovniach. Krajina dosiaľ zaznamenala viac ako 1,7 milióna prípadov, z toho viac ako 33-tisíc úmrtí."Nesmieme zabúdať na to, koľko ľudí stratilo milovaného človeka bez toho, aby mu mohlo byť nablízku v posledných hodinách," skonštatovala Merkelová.Dodala, že si vie predstaviť, aké trpké to musí byť pre pozostalých, keď prítomnosť vírusu a jeho dopad stále spochybňujú "nenapraviteľní ľudia"."Konšpiračné teórie nie sú len nepravdivé a nebezpečné - sú tiež cynické a kruté voči týmto ľuďom," doplnila.