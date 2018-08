Merkelová končí cestu po Afrike, zamerala sa na tému migrácie

Ghanský prezident Nana Akufo-Addo (vpravo) víta nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú po príchode do prezidentského paláca v Accre 30. augusta 2018. Merkelová začala trojdňovú návštevu krajín západnej Afriky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lagos 31. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová absolvovala v piatok v Nigérii stretnutie s tamojším prezidentom Muhammaduom Buharim. Nemecká politička končí v Lagose svoje trojdňové turné po trojici afrických štátoch - Senegal, Ghana a Nigéria - zamerané na posilnenie ekonomického rozvoja a riešenie problému ilegálnej migrácie, píše agentúra DPA.Merkelová a Buhari sa sústredili predovšetkým na ilegálnu migráciu. Práve Nigérijčania totiž tvoria najväčšiu skupinu spomedzi afrických migrantov, ktorí sa vydajú na nebezpečnú cestu do Európy cez Stredozemné more. Ich odchod z vlasti okrem iných faktorov aktivuje činnosť islamských radikálov na severe krajiny, dodala DPA.Kancelárka by mala s Buharim hovoriť aj o aktuálnej situácii s povstalcami a o tom, ako africkú krajinu stabilizovať. Stretla sa aj so zástupcom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), s ktorým hovorila o hospodárskej spolupráci v rámci regiónu.Islamistická teroristická organizácia Boko Haram začala v Nigérii pôsobiť v roku 2009. Pred jej násilnosťami utieklo zo svojich domovov približne 2,5 milióna ľudí a okolo 20.000 ďalších títo militanti zabili.Nigéria je regionálnou veľmocou západnej Afriky a zároveň najľudnatejšou krajinou tohto kontinentu. Je tiež jedným z najväčších producentov ropy v Afrike. Okrem povstania bojovníkov Boko Haram a extrémistov spojených s organizáciou Islamský štát (IS) na severe krajiny ju sužujú násilné konflikty medzi pastiermi dobytka a roľníkmi v centrálnej oblasti krajiny, ako aj medzi militantmi na juhu.Merkelovú v Nigérii, ako aj Senegale a Ghane, ktoré sú považované za dve najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky Afriky, sprevádzala skupina podnikateľov.