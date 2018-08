KĽDR údajne požaduje odmenu za kroky v denuklearizácii, ktoré urobila

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 31. augusta (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in pošle na budúci týždeň v stredu osobitného vyslanca do Severnej Kórey (KĽDR), aby pripravil Munov summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, plánovaný na september, a zároveň prediskutoval spôsoby, ako sa pohnúť dopredu v zastavenej denuklearizácii komunistického štátu.V piatok o tom informoval prezidentský úrad v Soule, na ktorý sa odvolali tlačové agentúry Jonhap a AP.Osobitný vyslanec odcestuje do Pchjongjangu v stredu, ale dĺžku jeho cesty hovorca prezidentského úradu neoznámil. Dodal, že Mun ešte musí vyslanca vymenovať.Soul dal Severnej Kórei návrh na vyslanie svojho osobitného predstaviteľa v piatok skoro ráno a KĽDR prijala ponuku v telegrame zaslanom v piatok popoludní.Po historickom júnovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kimom v Singapure narastajú obavy z pomalého tempa denuklearizácie v Severnej Kórei. Nedarí sa totiž donútiť Pchjongjang, aby pristúpil k ukončeniu svojho programu na výrobu jadrových zbraní.Obe Kórey sa počas dialógu na vysokej úrovni na začiatku augusta dohodli na usporiadaní stretnutí Muna s Kimom v Pchjongjangu najneskôr do konca budúceho mesiaca, ale odvtedy sa nekonali žiadne následné diskusie.Mun a Kim sa teda majú stretnúť na budúci mesiaci v hlavnom meste komunistického štátu a bude to ich tretí summit.Podrobnosti, vrátane presného termínu stretnutia Muna s Kimom, nie sú stále známe.dodal hovorca na piatkovom tlačovom brífingu v Soule.Obe Kórey sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna z rokov 1950-53 sa skončila iba prímerím, nie mierovou zmluvou.Správa o juhokórejskom osobitnom vyslancovi prišla niekoľko dní po tom, čo bola na neurčito odložená cesta amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea do Pchjongjangu. Prezident Trump ju odvolal z dôvodu, že nenastal pokrok v procese denuklearizácie.V médiách sa objavili správy, že Severná Kórea zrejme požaduje skoré odmeny za kroky v denuklearizácii, ktoré dosiaľ už urobila.USA zasa údajne požadujú úplný zoznam jadrových zbraní Severnej Kórey, ako aj odvoz približne 60 percent zásob severokórejského arzenálu z krajiny.Mun opakovane vyzval všetky strany na úprimnú snahu pri odstraňovaní jadrových zbraní z Kórejského polostrova.Ak Mun absolvuje cestu do Pchjongjangu, bude jeho prvou v prezidentskom úrade, hoci 27. apríla nakrátko prekročil hranicu medzi Kóreami, keď mal stretnutie s Kimom v pohraničnej dedine Panmundžom v demilitarizovanej zóne.Trump vyjadril ochotu stretnúť sa znova so severokórejským vodcom, ale v závislosti od toho, ako poctivo bude Kim plniť svoj záväzok denuklearizácie, daný na ich historickom summite 12. júna v Singapure, pripomenula juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.