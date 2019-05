Merkelová navrhuje zvýšiť frekvenciu summitov EÚ

Slovenský premiér Peter Pellegrini (v pozadí vpravo) pózuje s ďalšími lídrami Európskej únie na neformálnom summite Európskej únie v rumunskom meste Sibiu 9. mája 2019. Uprostred nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sibiu 9. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhuje zvýšiť frekvenciu summitov Európskej rady. Zdôvodnila to tým, že EÚ pred sebou tlačí množstvo dôležitých rozhodnutí, informovala agentúra DPA.Namiesto štyrikrát ročne by sa hlavy štátov a vlád mali pravidelne stretávať každé dva mesiace, teda šesťkrát do roka, navrhla vo štvrtok Merkelová na neformálnom summite EÚ v rumunskom meste Sibiu.," povedala Merkelová.Európska rada pravidelne zasadá na úrovni hláv štátov alebo vlád len dvakrát za polrok. Okrem toho organizuje mimoriadne summity, ako ten v Sibiu. Podľa Merkelovej zostávajú výsledky zasadnutí príslušnej rady ministrov príliš dlho nepovšimnuté. Jej cieľom je, aby sa častejšie vrcholné schôdzky dostali do strategického programu EÚ na nasledujúcich päť rokov, o ktorom sa rozhodne v júni.