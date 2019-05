Trump: Nemyslím si, že KĽDR je pripravená na rokovania

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. mája (TASR) - Spojené štáty "" sledujú situáciu v Severnej Kórei po tom, ako vo štvrtok odpálila dve strely krátkeho doletu. Novinárom v Bielom dome to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že KĽDR podľa neho nie je momentálne pripravená na rokovania. Informovali o tom agentúry Jonhap a AFP.," povedal Trump. "" uviedol ďalej.Trump dodal, že Severná Kórea má "" ekonomický potenciál a on sám sa nedomnieva, že by ho tamojší vodca Kim Čong-un chcel "". Americký prezident už viackrát povedal, že KĽDR má svetlú budúcnosť v prípade, že sa vzdá vývoja jadrových zbraní a balistických striel.Severná Kórea odpálila vo štvrtok po 16.00 h miestneho času do Japonského mora dve strely, pravdepodobne rakety krátkeho doletu. Došlo k tomu len päť dní po tom, ako rovnakým smerom vypálila taktiež niekoľko striel krátkeho doletu.Pchjongjang takýmto spôsobom zjavne prejavuje frustráciu z pozastavenia rokovaní s Washingtonom, píše agentúra Jonhap. Došlo k tomu na druhom summite Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa vo februári vo vietnamskom Hanoji skončil predčasne a bez vzájomnej dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu.