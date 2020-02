Merkelová nevstúpi do výberu nového lídra CDU a potvrdila, že už nechce byť kancelárkou

Merkelovej historická skúsenosť

Jediný relevantný kandidát

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová nebude vstupovať do procesu výberu nového lídra Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU). Po Merkelovej odchode z tohto postu sa stala predsedníčkou CDU jej blízka spojenkyňa Annegret Krampová-Karrenbauerová, tá však minulý týždeň oznámila, že z tejto pozície odchádza a nebude sa uchádzať ani o post nemeckej kancelárky po tom, ako z neho odíde Merkelová, čo by sa malo stať v roku 2021.Dôvodom odchodu Krampovej-Karrenbauerovej sú slabé výsledky strany v krajinských voľbách, ale najmä kritika, ktorá sa aj na jej hlavu zniesla za to, že strana podporovala na post krajinského premiéra v Durínsku rovnakého kandidáta ako nacionalistická Alternatíva pre Nemecko (AfD).Merkelová v stredu potvrdila, že platí jej rozhodnutie neuchádzať sa už o ďalšie funkčné obdobie na poste kancelárky. Svojej CDU chce dať navyše voľnú ruku vo výbere osoby, ktorá ju nahradí."Nebudem vstupovať do riešenia otázky, kto bude v budúcnosti viesť CDU a kto sa stane jej kandidátom na post kancelára. Moja historická skúsenosť je taká, že predchodcovia by mali zostať mimo takýchto vecí," povedala kancelárka.Zatiaľ nie je známe, kedy a akým spôsobom vyberie CDU svojho nového predsedu a kandidáta na post kancelára.Zatiaľ jediným relevantným kandidátom, ktorý už ohlásil, že by mal záujem uchádzať sa o predsednícku stoličku v strane, je bývalý minister životného prostredia Norbert Röttgen.Ešte väčšie šance však nemecké médiá dávajú iným trom politikom, z ktorých žiadny zatiaľ kandidatúru nepotvrdil. Ide o bývalého predsedu poslaneckého klubu CDU Friedricha Merza, krajinského premiéra Severného Porýnia-Vestfálska Armina Lascheta a ministra zdravotníctva Jensa Spahna.