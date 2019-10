Merkelová opäť vyzvala Turecko na zastavenie ofenzívy v Sýrii

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. októbra (TASR) - Turecko musí zastaviť svoju vojenskú operáciu v už beztoho vojnou zničenej Sýrii, kde svojim ťažením spôsobuje len ďalšie utrpenie. V nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) to povedala vo štvrtok kancelárka Angela Merkelová, ktorá tak zopakovala výzvu na zastavenie tejto ofenzívy.Merkelová dodala, že turecká ofenzíva proti kurdským milíciám v severovýchodnej Sýrii prinesie neistotu do daného regiónu, ale aj Európy, pričom môže anulovať predošlý úspech v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorý sa podarilo dosiahnuť do značnej miery práve vďaka kurdským silám.Merkelová však zároveň zdôraznila, že Turecko poskytuje útočisko približne 3,6 milióna sýrskych utečencov, čím pomáha Európe. Dodala, že naďalej podporuje migračnú dohodu, ktorú v roku 2016 EÚ dosiahla s Tureckom.Merkelová hovorila v Bundestagu aj o Albánsku a Severnom Macedónsku, ktorým členské štáty EÚ v utorok odložili začatie prístupových rokovaní.Kancelárka uviedla, že Nemecko má obzvlášť blízko k týmto krajinám na západe Balkánu a chce ich integrovať do EÚ. Podľa jej slov však prejavili niektorí členovia EÚ istú rezervovanosť k tomuto integračnému procesu, pričom požadovali väčšiu transparentnosť. Merkelová zároveň dodala, že šanca na to, že EÚ na summite, ktorý sa vo štvrtok začína v Bruseli, zaujme jednotný postoj, nie je veľká.