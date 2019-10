Na D2 zadržali OPITÉHO MLADÍKA, na prázdnej ceste narazil do zvodidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Bratislava 17. októbra (TASR) - Policajti zasahovali v stredu (16. 10.) v ranných hodinách na diaľnici D2 v smere do Maďarska. Do stredových zvodidiel tam narazil 21-ročný vodič. Dychovou skúškou uňho zistili 2,42 promile alkoholu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.Políciu vyslali na miesto nehody po 3.30 h.opísala polícia.Muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. V súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.