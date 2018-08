Merkelová podporila kandidatúru M. Webera na post šéfa eurokomisie

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová podporila svojho krajana Manfreda Webera ako potenciálneho kandidáta európskych ľudovcov na post budúceho predsedu Európskej komisie (EK). Informovali o tom vo štvrtok viaceré nemecké médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.Weber (46) je členom bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), ktorá je sesterskou stranou Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). V súčasnosti je predsedom frakcie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente.Podľa agentúry Reuters by Merkelová ako líderka najľudnatejšej a najbohatšej krajiny EÚ mohla mať značný vplyv na výber kandidáta európskych ľudovcov na nového šéfa eurokomisie. Panuje pritom názor, že by v tejto funkcii rada videla zástupcu Nemecka.Podľa správ nemeckých médií Merkelová súhlasila s podporou Webera po tohtotýždňovom stretnutí v Berlíne s predsedom EPP Josephom Daulom. Týždenník Der Spiegel uviedol, že Weber v súčasnosti lobuje za svoju kandidatúru u ďalších členských strán EPP. V súvislosti s Weberom zaznievajú aj kritické hlasy, ktoré ho označujú za spojenca východoeurópskych autoritárskych lídrov typu Viktora Orbána, píše Reuters.Ľudovci si lídra svojej kandidátky vyberú na novembrovom zjazde v Helsinkách. Medzi možnými favoritmi sa spomína aj hlavný vyjednávač Európskej únie pre otázky brexitu Michel Barnier.V rámci konkurenčného politického tábora, Strany európskych socialistov (PES), sa medzi možnými kandidátmi spomína aj podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Európsky parlament trvá na tom, aby veľké európske politické rodiny išli do eurovolieb v máji 2019 s jasnými volebnými lídrami na ich kandidátke. Pre ich označenie sa vžil nemecký pojemLíder víťaznej politickej skupiny vo voľbách do EP by sa následne mal stať budúcim šéfom Európskej komisie a na tomto poste nahradiť súčasného predsedu Jeana-Clauda Junckera.