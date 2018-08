V torontskom obchodnom centre došlo k STREĽBE

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 31. augusta (TASR) - Streľba, ktorá si vo štvrtok vynútila evakuáciu veľkého obchodného centra v kanadskom Toronte, sa zaobišla bez zranení. Informovala o tom kanadská verejnoprávna televízia CBC.K streľbe došlo vo štvrtok popoludní miestneho času v obchodnom dome Yorkdale v severnej časti Toronta, ktorý je jedným z najväčších nákupných centier v Kanade. Nachádza sa v ňom vyše 250 obchodov.Podľa vyšetrovateľov tam došlo k hádke dvoch skupín mužov. Jeden z nich vytiahol zbraň, z ktorej najmenej dvakrát vystrelil. Polícia v tejto súvislosti pátra po dvoch mužoch vo veku od 20 do 30 rokov.Streľba si nevyžiadala žiadne zranenia. Dvaja ľudia však utrpeli zranenia, keď sa v panike pokúšali z dejiska incidentu ujsť. Nákupné centrum by malo zostať uzavreté až do piatka dopoludnia.Pri streľbe v Toronte zahynuli 22. júla dve osoby a 13 ľudí utrpelo zranenia. Útočník, ktorý bol zabitý pri prestrelke s políciou, navštevoval webové stránky spriaznené s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). V apríli narazil dodávkou muž, ktorý sa hlásil k internetovej komunite nenávidiacej ženy, do chodcov v rušnej časti Toronta. Usmrtil desať ľudí a zranil ďalších 14.