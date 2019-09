Merkelová: S klimatickou zmenou musíme bojovať aj napriek nákladom

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecko musí prijať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre boj s klimatickou zmenou, aj keď si budú vyžadovať dodatočné finančné náklady. V stredu to počas rozpočtovej debaty Spolkového snemu - dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag) - vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informovala o tom agentúra DPA.uviedla Merkelová, pričom zdôraznila, že nepodniknutie žiadnych krokov v tomto smere by bolo finančne ešte nákladnejšie.povedala.Nemecká kancelárka tiež vyhlásila, že boj proti klimatickej zmene si bude vyžadovať "ohromnú silu". Klimatický kabinet, ktorý by mal v tejto otázke do 20. septembra predstaviť balíček opatrení, bude musieť podľa jej slov nájsť spôsob, ako byť inovačný v kontexte mechanizmov sociálne orientovanej trhovej ekonomiky.Obchodovanie s emisiami a kontrola ich kvantity "boli krokmi správnym smerom" k nájdeniu riešení, ktoré budú smerovať k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2), uviedla Merkelová.Kancelárka v tejto súvislosti tiež vyzvala na ďalší rozvoj zdrojov obnoviteľnej energie, akými sú napríklad veterné turbíny.Klimatický kabinet bol v Nemecku vytvorený tento rok v apríli s cieľom vytvoriť stratégiu pre boj s klimatickou zmenou. Zasadajú v ňom predstavitelia ministerstiev hospodárstva, financií, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva.