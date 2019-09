Terorizmus vlani Slovensko nezasiahol, uvádza správa o bezpečnosti SR

Na archívnej snímke členovia vlády SR Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 11. septembra (TASR) – Slovenská republika nebola v roku 2018 objektom teroristického útoku, ani iného bezpečnostného incidentu s teroristickým pozadím. Nezaznamenali sa ani žiadne signály, ktoré by poukazovali na zvyšovanie rizika teroristického útoku. Konštatuje to Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2018, ktorej návrh v stredu schválila vláda.Autori dokumentu ozrejmujú, že teroristická hrozba sa bezpečnostných záujmov SR týkala najmä v kontexte teroristických útokov v iných členských štátoch EÚ a v podobe ohrozenia zdravia a životov občanov SR v zahraničí.dodávajú.Informujú, že realizáciu bezpečnostných záujmov SR najviac ovplyvňoval vývoj vo východnom susedstve Európskej únie (EÚ) vrátane vývoja vzťahov NATO/EÚ a Ruska, ako aj situácia v južnom susedstve EÚ, predovšetkým na Balkáne, Blízkom východe a v severnej Afrike.Autori priznávajú aj informačné pôsobenie kybernetické útoky, ku ktorým dochádzalo v členských štátoch EÚ, pričom sa tieto snahy prejavili aj na Slovensku.konštatujú v materiáli. V roku 2018 boli však identifikované viaceré IP adresy registrované v SR ako podozrivé z možného zneužitia na vedenie kybernetických útokov zo zahraničia.spresňujú autori správy a pripomínajú v tejto súvislosti odhalenie kybernetického útoku na infraštruktúru rezortu diplomacie, pri ktorom bol použitý sofistikovaný škodlivý kód umožňujúci útočníkom exfiltráciu dát zvnútra organizácie na servery v zahraničí.Problém extrémizmu ovplyvňoval bezpečnostnú situáciu v SR porovnateľne s minulými rokmi, správa upozorňujú najmä na problém pravicového extrémizmu. Medziročne porovnateľná bola aj oblasť trestnej činnosti. Došlo síce k poklesu celkovej kriminality (v roku 2018 bolo zaznamenaných 61.392 trestných činov, čo bol najnižší počet od roku 1989), no spoločenskú situáciu výrazne, ako extrémne výnimočná udalosť v SR, ovplyvnila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, uvádza správa.Nelegálna migrácia na území SR medziročne mierne vzrástla o 4,2 percenta, čo bolo spôsobené rastom kategórie neoprávneného prekročenia vonkajšej hranice (nárast z 205 na 262 prípadov). Najčastejší modus operandi je prekročenie hranice pešo v zalesnenom teréne, bez dokladov totožnosti a s pomocou prevádzačov. Dominantný podiel na celkovej nelegálnej migrácii v SR mal však naďalej neoprávnený pobyt.Na území SR bolo zaznamenaných 251 mimoriadnych udalostí, teda o 127 menej v porovnaní s prechádzajúcim rokom a bolo vyhlásených o 20 mimoriadnych situácií menej ako v roku 2017. Najčastejšími mimoriadnymi udalosťami boli povodne, nálezy alebo úniky neznámych látok a poplašné správy.V upozornení na možný vývoj v oblasti bezpečnostných hrozieb, ktoré majú potenciál ovplyvniť situáciu v SR, autori správy poukazujú na nepredvídateľnú situáciu v rusko-ukrajinských vzťahoch, ale aj predpoklad pokračovania informačného pôsobenia a hybridných kampaní s cieľom ovplyvniť politické procesy, zahraničnopolitické rozhodnutia a narušiť súdržnosť v rámci NATO/EÚ.naznačujú autori správy.