Merkelová s Putinom diskutovali o ťažkých témach

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (vpravo) počas spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pred ich stretnutím na zámku Meseberg neďaleko Berlína 18. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Meseberg 19. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v sobotu stretli na zámku Meseberg pri Berlíne, aby spolu hovorili o konflikte na Ukrajine a v Sýrii, o Iráne, či projekte plynovodu, ktorý rozhneval aj USA. Informácie priniesla v nedeľu agentúra Reuters.Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii uviedla, že obidve krajiny, ale najmä Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN, sú zodpovedné za riešenie týchto problémov.Nemecká kancelárka vyhlásila, že na stretnutí s Putinom plánovala nastoliť otázky týkajúce sa ľudských práv a diskutovať o bilaterálnych vzťahoch, ktoré sú napäté od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014.zdôraznila.Obaja lídri vyjadrili znepokojenie nad Sýriou a ťažkou situáciou mnohých utečencov, do ktorej sa dostali počas tejto sedemročnej vojny. Putin povedal, že je potrebné pomôcť sýrskym utečencom, aby sa mohli vrátiť do svojej krajiny a že Sýria potrebuje pomoc pri obnove.Pokiaľ ide o Ukrajinu, Merkelová dúfa, že na začiatku nového školského roka sa vynaloží nové úsilie, ktoré bude viesť k oddeleniu ukrajinských ozbrojených síl a separatistov na frontových líniách v Donbase.Ohľadom plánovaného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) medzi Ruskom a Nemeckom, ktorý kritizujú viacerí členovia EÚ i Spojené štáty, Merkelová povedala, že Ukrajina by mala naďalej zohrávať úlohu pri tranzite zemného plynu do Európy a privítala začiatok rokovaní medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom o tejto otázke. Putin uviedol, že takýto krok musí dávať zmysel z obchodného hľadiska.uviedol Putin.Putin sa cestou do Nemecka zastavil ako hosť na svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej, ktorá sa konala v sobotu v štajerskej obci Gamlitz.