Muž, ktorý v Londýne zaútočil autom obvinený z pokusu o vraždu

Forenzní experti pracujú na mieste, kde vodič s autom narazil do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne 14. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. augusta (TASR) - Vodič, ktorý v utorok narazil autom do bezpečnostných zábran pred parlamentom v Londýne a spôsobil zranenia trom ľuďom, bol obvinený z pokusu o vraždu, informovala v sobotu agentúra AP.Polícia tvrdí, že britský občan sudánskeho pôvodu Salih Khater bol v sobotu obvinený z pokusu zabiť policajtov, ale aj radových občanov.Traja ľudia boli zranení, keď 29-ročný muž z Birminghamu najprv narazil do skupiny cyklistov a následne do zábran pred Westminsterským palácom.Incident vyvolal masívnu policajnú reakciu. Minulý rok sa v Londýne odohralo niekoľko útokov, pri ktorých boli ako zbrane použité vozidlá. Vlani v marci spáchal blízko britského parlamentu teroristický útok 52-ročný Khalid Masood. Tento atentát si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta.Polícia tvrdí, že kvôli spôsobu akým bol čin spáchaný a kultovému miestu sa prípad rieši ako teroristický čin, hoci Khater nebol obvinený z trestného činu terorizmu.Khater sa má dostaviť na súd v pondelok.