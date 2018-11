Merkelová si pripomenula 100. výročie volebného práva žien v Nemecku

Nemecká kancelárka Angela Merkelová - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poďakovala sa Macronovi za symbolické gesto - návštevu v Compiegne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. novembra (TASR) - Treba, aby sa zlepšili práva žien v Nemecku, vyhlásila kancelárka Angela Merkelová v sobotu, keď si pripomínala 100. výročie získania volebného práva žien v krajine.Vo svojom týždennom video podkaste, zverejnenom na internete, sa Merkelová zamerala na problematiku žien vo vedúcich funkciách. Uviedla, že treba dosiahnuť takú úroveň zastúpenia žien v riadiacich pozíciách,Vo svete politiky je stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2025 rovnocenné zastúpenie v oficiálnych úradoch, dodala nemecká líderka.Rozhodnutie zaviesť v Nemecku 12. novembra 1918 hlasovacie právo žien označila Merkelová zaNemecká spolková kancelárka Angela Merkelová sa v sobotu v Paríži poďakovala francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za "symbolické gesto" - pozvanie na miesto uzavretia prímeria z roku 1918 v okolí Compiegne.Šéfka nemeckej spolkovej vlády pripomenula, že to bolo po prvý raz od vzniku Spolkovej republiky Nemecko, čo vedúci predstaviteľ jej vlády navštívil túto lokalitu spoločne s francúzskym prezidentom. Takže tento deň nie je len spomienkou a varovaním, ale aj stimulom, dodala.Angela Merkelová súčasne informovala, že v nedeľu po skončení spomienkových podujatí v Paríži vystúpi s prejavom na následnom Mierovom fóre. V súčasnosti je tu vôľa urobiť maximum pre mierové usporiadanie sveta, avšak vyžiada si to ešte mnoho práce, dodala.Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorí sa o niekoľko hodín skôr stretli neďaleko francúzskeho mesta Compiegne severovýchodne od Paríža, aby si spoločne pripomenuli koniec prvej svetovej vojny, tam odhalili pamätnú tabuľu na mieste uzavretia prímeria z 11. novembra 1918. Stalo sa tak pred obnoveným reštauračným vozom, v ktorom pred 100 rokmi došlo k tomuto historickému aktu a ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum.