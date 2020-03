Merkelová si pýtala rady od migrantov, ako bojovať s rasizmom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v pondelok stretla so zástupcami migrantov, ktorých ubezpečila, že jej vláda bojuje proti rasizmu. Reagovala tak na niekoľko nedávnych útokov extrémistov z krajnej pravice. K prípadom patrí aj streľba, pri ktorej 43-ročný Nemec minulý mesiac zastrelil v Hanau deväť osôb.Merkelová vyhlásila, že vláda pripravila niekoľko opatrení už po minuloročnej streľbe v synagóge v Halle. "Veríme, že to bude mať účinok," povedala.Migrantov sa tiež spýtala, čo podľa nich má nemecká vláda ešte spraviť pre to, "aby každého v tejto krajine, bez ohľadu na farbu pleti alebo vierovyznanie", ubezpečili, že jeho základné ľudské práva sú chránené.