Zajac sa o pozíciu šéfa strany KDH uchádzať nebude, opätovná kandidatúra Hlinu však nie je vylúčená

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - O post predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) má záujem viacero kandidátov. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol dočasný predseda KDH Pavol Zajac.Názory na to, kto by mal obsadiť vedúcu funkciu sa podľa neho v strane rôznia. Zdroje blízke prostrediu KDH pre agentúru SITA uviedli, že vylúčená nie je ani opätovná kandidatúra bývalého predsedu Alojza Hlinu, ktorý sa po sobotných parlamentných voľbách vzdal svojho postu.O novom predsedovi strany rozhodne snem KDH naplánovaný na 14. marca v Ružomberku.Zajac, ktorý bol poverený vedením strany opätovne potvrdil, že on sám sa o pozíciu šéfa strany uchádzať nebude.„Ako dočasný predseda strany som bol nútený urýchlene riešiť situáciu. Už 17. marca totiž vypršia mandáty všetkým podpredsedom. Strana by sa tak ocitla bez akéhokoľvek vedenia,“ povedal pre agentúru SITA Pavol Zajac.Mená členov, ktorí by mali záujem viesť stranu, nechcel konkretizovať.Zdroje blízke prostrediu KDH pre agentúru SITA uviedli, že vylúčená nie je opätovná kandidatúra bývalého predsedu Alojza Hlinu. Ten oznámil svoje odstúpenie v nedeľu nadránom, keď už bolo takmer isté, že sa KDH nedostane do parlamentu.V strane má údajne Hlina stále svojich podporovateľov, a preto je možné, že napriek svojmu odstúpeniu sa opäť bude uchádzať o post predsedu.Kresťanskí demokrati vo voľbách získali 4,65 percenta hlasov, čo je o 0,29 percenta menej ako mali v roku 2016. Pri pohľade na to, koľko ľudí volilo KDH sa však ukazuje, že podpora im mierne vzrástla.Kým v roku 2016 volilo kresťanských demokratov takmer 129-tisíc oprávnených voličov, vo voľbách do NR SR v sobotu 29. februára im vyjadrilo podporu vyše 134-tisíc oprávnených voličov.Caroline Lišková, ktorá vo voľbách kandidovala na piatom mieste kandidátky a je najvyššie postavenou ženou v strane, nepovažuje nárast počtu volebných hlasov pre KDH za dostatočný.„Chceli sme osloviť ľudí, ktorí KDH nikdy nevolili, aj ľudí, ktorí KDH v minulosti volili, a potom začali podporovať inú stranu. Vzhľadom na úsilie, ktoré sme vyvinuli, nepovažujem nárast podpory o päťtisíc hlasov za úspech,“ povedala.K menám uchádzačov, ktorí by mohli mať záujem o post predsedu KDH, sa Lišková vyjadrovať nechcela. Rovnako tak k prípadnej vlastnej kandidatúre.KDH je stredopravá kresťanskodemokratická politická strana založená 7. februára 1990. Jej dočasným predsedom je Pavol Zajac, podpredsedami hnutia sú Peter Bobula a Milan MajerskýMilan Majerský.