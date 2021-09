Merkelová vo funkcii končí, parlamentné voľby v Nemecku tesne vyhrali sociálni demokrati

27.9.2021 -

Dobrá a pragmatická vláda

Najhorší výsledok CDU/CSU vo voľbách

V hre aj veľká koalícia

Nemeckí stredoľaví sociálni demokrati získali v nedeľňajších parlamentných voľbách najväčší podiel hlasov. Tesne tak zdolali stredopravý blok Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorá po 16 rokoch končí vo funkcii.Predstavitelia ústrednej volebnej komisie v pondelok skoro ráno uviedli, že po spočítaní hlasov vo všetkých 299 volebných obvodoch mala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) 25,9 % hlasov, kým blok CDU/CSU prilákal 24,1 % voličov.V minulosti žiadna víťazná strana nezískala v nemeckých parlamentných voľbách menej ako 31 % hlasov.„Je to veľmi jasný mandát na zabezpečenie toho, aby sme teraz pre Nemecko zostavili dobrú a pragmatickú vládu,“ povedal kandidát sociálnych demokratov na kancelára Olaf Scholz, odchádzajúci vicekancelár a minister financií, ktorý vytiahol svoju stranu z dlhoročného prepadu.Napriek tomu, že blok CDU/CSU dosiahol najhorší výsledok v parlamentných voľbách, chce sa obrátiť na menšie strany, aby s nimi prediskutoval zostavenie vlády. „Samozrejme, je to strata hlasov, ktorá nie je pekná,“ povedal líder CDU/CSU Armin Laschet na margo volebného výsledku.Dosiaľ najhoršie si tento blok počínal v parlamentných voľbách ešte v roku 1949, keď získal 31 %. Laschet podotkol, že únia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby zostavila vládu pod jej vedením, pretože „Nemecko teraz potrebuje do budúcnosti koalíciu, ktorá bude modernizovať krajinu“.Scholz i Laschet sa teraz budú snažiť presvedčiť na spoluprácu stranu Zelených, ktorá skončila na 3. mieste so 14,8 % hlasov, a stranu Slobodní demokrati (FDP), ktorá získala 11,5 % hlasov.Zelení sa tradične prikláňajú k sociálnym demokratom a FDP zasa k únii CDU/CSU, no nevylúčili, že pôjdu inou cestou. Ďalšou možnosťou na zostavenie vlády je zopakovanie doterajšej „veľkej koalície“ tvorenej úniou a sociálnymi demokratmi, ktorá viedla Nemecko počas dvanástich zo 16 rokov Merkelovej vo funkcii kancelárky.Do Bundestagu sa ešte dostala nacionalistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá získala 10,3 % hlasov. S ňou však nikto spolupracovať nechce. Krajne ľavicová strana Ľavica podľa prognóz získala iba 4,9 % hlasov, čo by znamenalo, že sa nedostane do parlamentu.