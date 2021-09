Kedysi ich nosili baníci, dnes nosí milované džínsy celý svet

História riflí

Rozdiel medzi denimom a džínsami

Džínsy 100 x inak

27.9.2021 (Webnoviny.sk) -Tradičné rifle oslavujú už 148 rokov na trhu, kedy ich svetu v slnečnej Californii predstavil nemecký prisťahovalec Levi Strauss. Ten v roku 1873 navrhol ikonické modré nohavice pre robotníkov, zlatokopov a baníkov, ktorí potrebovali odolný odev chrániaci ich pokožku v náročných podmienkach.Vedeli ste, prečo sa na džínsových nohaviciach prišíva maličké, piate vrecko vpredu? V minulosti ho spomínaný Levi Strauss prišil k nohaviciam preto, aby si doň mohli muži vkladať hodinky. Samotný autor však nosil hodinky v náprsnom vrecku na veste. Ďalšou vychytávkou Leviho boli aj medené cvočky. Džínsy, alebo aj levisky, mali pôvodne vrecká len našité, no tie sa pod ťažkou váhou hrúd zlata a hornín trhali. Preto sa rozhodol na ich prišitie použiť medené cvočky, ktoré odolnosť nohavíc posunuli ešte o latku vyššie. Džínsy sa postupom času stali nezabudnuteľným symbolom spätým s kovbojmi.Rifle sa ale stali svetoznámym kúskom oblečenia až o pár dekád neskôr. Preslávili ich hollywoodske sexsymboly, herci James Dean a Marlon Brando. Džínsy sa stali symbolom mladých, odvážnych tínedžerov a rebelov, ktorí chceli trčať z davu. Ďalšou hviezdou, ktorá následne preslávila denimové nohavice bola Marilyn Monroe vo filme Mustangovia.Nielen v našich, ale aj svetových končinách si zvyknú ľudia mýliť pojmy denim a džínsy, prípadne majú predstavu, že to je jedna a tá istá vec. Avšak sú to dva rozdielne pojmy. Denim, je druh látky alebo tkaniny a je pomenovaný podľa mesta Nimes (de nimes – z mesta Nimes), z ktorého Levi Straus dovážal látku na džínsy. Džínsy alebo aj inak jeans, sú už konkrétny typ produktu, napríklad džínsové nohavice, džínsová bunda a podobne. Názov jeans je odvodený z názvu farby, ktorou bol denim farbený – teda janovská modrá. Na Slovensku a v Čechách sa často džínsy nazývajú aj texasky, podľa kovbojov z amerického štátu Texas, ktorí ich najčastejšie nosili. A odkiaľ vznikol názov rifle? Ten pochádza z názvu talianskej značky, ktorá predávala džínsy v Tuzexe.Denim si prešiel od svojho vzniku niekoľkými zmenami, a takmer každý rok prišiel s novinkou. Výšivky, nažehľovačky, flitre, vypratý efekt aj roztrhané diery, rôzne dĺžky a strihy sa stali obľúbenými nielen u bežnej populácie, ale aj u modeliek, politikov, farmárov či kovbojov. Dnes sa už z denimu vyrábajú kompletné dámske aj pánske kostýmy, napríklad nezabudnuteľný zladený outfit bývalého páru Britney Spears a Justina Timberlakea, ale aj šaty, košele, bundy, sukne a šiltovky.Skvelým príkladom, je aj britská moderátorka a modelka, ktorá vie, ako denim nosiť tak, aby vynikli jej ženské krivky. Objavte aj vy lásku k tejto nestarnúcej klasike – stačí len nájsť ten správny strih a odtieň.Britská značka F&F prináša zákazníkom kvalitné kúsky z denimu za dostupnú cenu. Denim je pre všetkých. Každý si môže nájsť a dopriať svoje dokonalé denimové kúsky bez ohľadu na výšku, krivky, či typ postavy. F&F chce poukázať na krásu a variabilitu denimu, ktorý je vďaka svojim 100 odtieňom ideálnym kúskom do šatníka každého z nás a dajú sa s ním vytvoriť nezabudnuteľné outfity. Navyše,. Pri ich výrobe sa minie menej vody a nepoužívajú sa žiadne škodlivé látky. Ich celková výroba je v súlade so životným prostredím.Informačný servis