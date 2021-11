Merkelová vyzvala na sprísnenie protipandemických opatrení a obmedzenia sociálnych kontaktov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok, keď počet potvrdených obetí pandémie koronavírusu v krajine prekročil hranicu 100-tisíc, vyzvala na sprísnenie protipandemických opatrení.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -„Je to samozrejme veľmi smutný deň, že musíme oplakávať 100-tisíc obetí koronavírusu,“ povedala Merkelová na tlačovej konferencii v Berlíne.Odchádzajúca kancelárka, ktorá bude vykonávať úrad dovtedy, kým zloží prísahu jej nástupca, varovala pred hrozbou ďalších stoviek úmrtí.„Situácia je taká vážna, pretože sme stále vo fáze exponenciálneho rastu a pretože prípady tých, ktorí ochoreli dnes, sú v podstate pacienti, ktorí budú o 10 alebo 14 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ povedal Merkelová.Uvítala pritom stredajšie vyhlásenie rodiacej sa novej nemeckej vlády, že vytvorí novú stálu pracovnú skupinu odborníkov, ktorá bude radiť, ako sa s pandémiou vysporiadať.Predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a pravdepodobný Merkelovej nástupca vo funkcii Olaf Scholz v stredu vyzval na povinné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa starajú o najviac zraniteľných ľudí, a možnosť rozšírenia tejto povinnosti na ďalšie osoby ponechal otvorenú.K otázke povinného očkovania všetkých obyvateľov, čo navrhujú viacerí vysokí nemeckí predstavitelia a združenie lekárov, ktorí sa zaoberajú intenzívnou starostlivosťou, sa Merkelová priamo nevyjadrila. Povedala však, že by sa mali zaviesť „väčšie obmedzenia kontaktov“.Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku pôsobí ako národné centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, vo štvrtok uviedol, že počas uplynulého dňa zaznamenal ďalších 351 úmrtí, čím sa celkový počet zvýšil na 100 119.Nemecko sa stalo piatou krajinou v Európe, ktorá prekonala tento pochmúrny míľnik, po Rusku, Spojenom kráľovstve, Taliansku a Francúzsku. V krajine zároveň potvrdili i nový rekordný počet nakazených, keďže počas uplynulého dňa malo pozitívny test na ochorenie COVID-19 dovedna 75 961 ľudí. Dosiaľ sa v Nemecku nakazilo viac ako 5,57 milióna osôb.Nemocnice varujú, že lôžka na oddeleniach intenzívnej starostlivosti sa míňajú. Niektoré zdravotnícke zariadenia na juhu a východe krajiny už začali presúvať pacientov do iných regiónov.