KONZÍLIUM VARUJE: Epidemická situácia sa na Slovensku naďalej zhoršuje

Epidemická situácia sa na Slovensku naďalej zhoršuje. Počty pozitívnych aj hospitalizovaných rástli aj počas uplynulého týždňa. Tzv. lockdown sa uvoľní čo najskôr, ako to bude možné, ale len pre očkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Informovali o tom členovia konzília odborníkov a riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík.





Najvyšší výskyt pozitívnych je v súčasnosti medzi deťmi a mládežou od piatich do 18 rokov, tvoria 25 percent z celkového počtu pozitívnych. Do nemocníc sa dostávajú najmä nezaočkovaní ľudia. "Z každých desiatich pacientov je asi osem nezaočkovaných. Pacienti v nemocniciach sú o niečo mladší. V druhej vlne gro tvorili ľudia nad 60 rokov, teraz sú to ľudia nad 50 rokov," upozornil Mišík. Najviac sú zaťažené nemocnice v Prešovskom a Žilinskom kraji.

Konzílium odborníkov považuje zavedený lockdown za nevyhnutný. Sleduje sa ním najmä zníženie mobility a frekvencie vzájomného stretávania sa. "Lockdown je len dočasné krajné riešenie, nie je to cesta, ktorou chceme ísť dlhodobo. Ak chceme von z pandémie, musíme zvýšiť výrazne očkovanie, a to o 30 percent," poukázala členka konzília odborníkov Alena Koščálová.



Hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová zdôraznila, že k uvoľňovaniu opatrení sa pristúpi čo najskôr, ako to bude možné. "Bude to však uvoľnenie pre očkovaných a pre prekonaných, teda tých, ktorí nezapĺňajú nemocnice," skonštatovala Prokopová. Zároveň kritizovala prijaté opatrenie povinnosti testovania zamestnancov pred vstupom na pracovisko raz do týždňa. Vyzvala zamestnávateľov, aby testovali neočkovaných pracovníkov dva až trikrát do týždňa.