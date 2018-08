Merkelová vyzvala na užšiu spolurácu s Azerbajdžanom v energetike

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 25. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v sobotu na užšie ekonomické vzťahy s Azerbajdžanom, obzvlášť v energetickom sektore. Urobila tak počas stretnutia s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom v Baku, informovala agentúra DPA.Podľa Merkelovej majú Nemecko a Európska únia záujem o rozšírenie svojich energetických trhov s cieľom byť menej odkázaní na Ruskom dodávaný plyn.Alijev prejavil záujem o rozšírenie plynovodu vedúceho cez Turecko do južných krajín EÚ, ale zdržanlivo sa postavil k otázke, či by aj Turkménsko mohlo prepravovať plyn do Európy cez Azerbajdžan.Obaja lídri taktiež diskutovali o ľudských právach v juhokaukazskej krajine a Alijev uviedol, že chce pokračovať v rozhovoroch.Merkelová uistila, že Nemecko bude aj naďalej podporovať politické riešenie pretrvávajúceho konfliktu medzi Azerbajdžanom a susedným Arménskom v súvislosti s Náhorným Karabachom. Tento región patrí Azerbajdžanu, ale kontrolujú ho proarménske sily.Azerbajdžan je poslednou zastávkou Merkelovej trojdňového turné, ktoré vo štvrtok začala v Gruzínsku a v piatok pokračovala návštevou Arménska.