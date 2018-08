Suchánek: Samosprávna a súkromná časť projektu smart city má byť jasná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 25. augusta (TASR) – V podmienkach rokovaniach so samosprávou o projekte smart city (inteligentné mesto, poznámka TASR) musí byť najprv jasne čitateľná iniciatíva samosprávy a ochota prijímať podnety z podnikateľského prostredia, inak je súkromná aktivita vopred odsúdená na neúspech. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek v súvislosti s developermi.Pokiaľ ide o pôsobenie súkromných firiem z inej oblasti, spomenul iniciatívu Chcem smart mesto. Koncom mája 2018 ju vyhlásili slovenské technologické spoločnosti ako platformu zavádzania inovatívnych riešení do slovenských miest.konkretizoval záujem samospráv.Mestá sa podľa neho zaujímali predovšetkým o dopravné riešenia, ktoré zlepšujú infraštruktúru a zefektívňujú premávku v meste a o optimalizáciu komunálnych služieb.dodal.Podporu prípravy základných koncepcií inteligentného mesta pre jednotlivé samosprávy, vrátane akčných plánov, vníma ako efektívnejšiu v porovnaní s dotačnými schémami. Kvalitné zavádzanie smart riešení sa v konečnom dôsledku prejaví aj na úspore nákladov, ale aj v kvalitnejších, respektíve efektívnejších verejných službách, uzavrel predstaviteľ IUR.