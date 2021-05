Merkelová zdôraznila dôležitosť transatlantických vzťahov, vyjadrila úľavu nad obnovou užšej spolupráce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu zdôraznila dôležitosť úzkych transatlantických vzťahov so Spojenými štátmi. „Spojené štáty sú a zostanú najdôležitejším partnerom Európy," povedala členom jej konzervatívneho bloku v Berlíne s tým, že v súčasnosti sú tieto vzťahy dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.Merkelová sa často, v najrôznejších oblastiach, dostávala do sporu s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pripustila, že „naše partnerstvo počas posledných niekoľkých rokov nebolo také vitálne, ako by mohlo byť".Vyjadrila preto úľavu, že pod prezidentom Joeom Bidenom je spolupráca opäť užšia a vyrovnanejšia, i keď naznačila, že chvíľu potrvá, kým sa uhladia všetky ostré hrany. „Je mi jasné a bolo mi to jasné aj počas náročnejších rokov, že odpovede na problémy a otázky budúcnosti môžeme nájsť len v užšej spolupráci," doplnila.Spojené štáty a Európa podľa kancelárky čelia viacerým vážnym spoločným výzvam, ako sú pandémia, klimatická zmena i zmeny súvisiace s „ekonomickou a politickou silou Číny a čiastočne veľmi agresívnym vystupovaním Ruska".