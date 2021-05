Minister zahraničných vecí prijal končiaceho talianskeho veľvyslanca Meucciho

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) dnes prijal končiaceho talianskeho veľvyslanca Gabriele Meucciho. Ten po viac ako štyroch rokoch končí svoju diplomatickú misiu na Slovensku. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

5.5.2021 -„Pána veľvyslanca som prijal v predvečer mojej oficiálnej návštevy Talianska vo funkcii ministra. Už zajtra cestujem do Ríma, kde ma čakajú rokovania s mojím rezortným partnerom Luigim Di Maiom a so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Vincenzom Amendolom,“ povedal Korčok.Dodal, že SR spájajú s Talianskom priateľské vzťahy, ktoré sú podopreté veľmi dobrou ekonomickou spoluprácou. Taliansko je 7. najvýznamnejším investorom na Slovensku a vzájomné ekonomické vzťahy majú dlhodobo priaznivý vývoj.Korčok vo štvrtok 6. mája odcestuje na pracovnú cestu do Talianska. V Ríme sa stretne s ministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Luigim Di Maiom a so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Vincenzom Amendolom.