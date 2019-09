Merkury Market môže v Rožňave vytvoriť do 70 nových pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Rožňava 26. septembra (TASR) – Do 70 nových pracovných miest by mohla v Rožňave vytvoriť spoločnosť Merkury Market Slovakia, ktorá v meste zamýšľa postaviť novú predajňu. Jej zástupcovia to uviedli v žiadosti o kúpu pozemku s rozlohou 215 metrov štvorcových, ktorý potrebujú na stavbu.uviedol v žiadosti o odpredaj pozemku konateľ Merkury Market Jerzy Papierz.Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Rožňave pôvodne odporučila predaj uvedeného pozemku v cene 55 eur za meter štvorcový. Poslanci sa ale na štvrtkovom zasadnutí nakoniec priklonili k nižšej sume, 30 eur za meter štvorcový, ktorú ponúkla samotná spoločnosť.zhodnotil pozitíva poslanec Juraj Balázs.Poslanec Pavol Burdiga následne pripomenul, že spoločnosť už mala záujem etablovať sa v Rožňave aj v minulosti.zdôraznil Burdiga.V ukladacej časti uznesenia poslanci zároveň odporučili v rámci územného konania riešiť výsadbu vzrastlej zelene na parkovacích plochách pri predajni v pomere jedna vzrastlá rastlina na osem parkovacích miest.Merkury Market v Rožňave má stáť pri hlavnom cestnom ťahu I/16 smerom na Košice, v blízkosti kasární. Celkovo má spoločnosť na Slovensku v súčasnej dobe 21 predajní.