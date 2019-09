Prokuratúra obvinila v kauze krádeže zbraní 23 ľudí, aj exministra

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 26. septembra (TASR) - Po dvojročnom vyšetrovaní krádeže v štátnom muničnom sklade vzniesla Portugalská prokuratúra vo štvrtok obvinenia voči 23 osobám vrátane bývalého ministra obrany.Oznámila to podľa agentúry AP portugalská generálna prokuratúra s tým, že jeden vojak je v kauze obvinený z toho, že poskytol dôvernú informáciu o sklade ôsmim ďalším osobám, ktoré sa následne v júni 2017 do neho vlámali, pričom prestrihli plot a zničili zámky.Ďalších 14 osôb vrátane bývalého ministra obrany Josého Azereda Lopesa je obvinených z nezákonného konania, ktoré viedlo k mareniu spravodlivosti. Tieto obvinenia sa týkajú tajomného spôsobu, akým sa odcudzené zbrane o štyri mesiace po krádeži objavili na neďalekom poli, píše AP.Ku krádeži došlo 28. júna 2017. Páchatelia vnikli do objektu na leteckej základni Tancos ležiacej 100 kilometrov severne od metropoly Lisabon, pričom odcudzili 44 protitankových rakiet, 150 ručných granátov, 1450 nábojov kalibru 9 mm a inú výzbroj. Tamojšia zbrojnica nemala elektronický zabezpečovací systém a strážili ju vojenské hliadky. Portugalské úrady neskôr pripustili, že bezpečnostné opatrenia v zbrojnici boli chabé.Odcudzená munícia a zbrane v hodnote 35.000 eur sa objavili po asi štyroch mesiacoch na poli vzdialenom asi 30 kilometrov od muničného skladu. Polícia ich našla na základe anonymného tipu.Azeredo Lopes odstúpil v októbri 2018 v súvislosti so škandálom z funkcie ministra obrany. Urobil tak len krátko po tom, ako jeden z jeho popredných spolupracovníkov priznal, že od vyšetrovateľov tejto kauzy dostal dôvernú informáciu. Azeredo Lopes však v zdôvodnení rezignácie poprel, že by bol informovaný o akejkoľvek krycej operácii zameranej na ochranu páchateľov krádeže. Nechce však, aby boli ozbrojené sily pošliapavané a oslabované politickými útokmi, ktorých terčom sa stali po krádeži.