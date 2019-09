Mersch: Digitálna mena Facebooku libra môže podkopať kompetencie ECB

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. septembra (TASR) - Digitálna mena Facebooku libra môže podkopať kompetencie Európskej centrálnej banky (ECB), varoval člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch.Facebookom ohlasovaná kryptomena libra môže podkopať schopnosť ECB nastavovať menovú politiku a Európa by podľa Merscha mala ignorovaťamerického koncernu.Podľa návrhu Facebooku by mala byť jeho digitálna mena krytá štyrmi oficiálnymi menami a prístup k nej by mali mať miliardy užívateľov Facebooku. Koncern chce libru spustiť na budúci rok.uviedol Mersch.Libra by mala byť podobne ako tradičné meny centralizovaná, avšak bez veriteľa poslednej inštancie. Navyše, ako upozornil Mersch, jej akcionári nemajú dôveru verejnosti.