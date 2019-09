Sociálna poisťovňa hľadá poskytovateľa softvérových služieb

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) hľadá poskytovateľa špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft. Odhaduje, že za tieto služby počas troch rokov by mala zaplatiť 1,95 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Predmetom zákazky je pravidelné a automatické poskytovanie služby podpory technológií Microsoft, ako aj poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov na základe písomnej objednávky. SP vo vyhlásenom tendri uviedla, že softvérové technológie Microsoft sa podieľajú podstatnou mierou na prevádzke aplikácií a služieb informačného systému poisťovne. V prípade poruchy hrozí kritická nefunkčnosť týchto aplikácií a služieb, čo by podľa SP malo za následok narušenie interných procesov, ako aj ohrozenia povinností poisťovne.uviedla SP.O víťazovi súťaže sa bude rozhodovať na základe ponúknutej ceny. Dohoda s víťazom tendra má byť uzatvorená na 36 mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 20. septembra tohto roka.