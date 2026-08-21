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21. augusta 2026

Merz čelí kritike za dlhú dovolenku, verejne nevystúpil od konca júla


Tagy: Dovolenka Kritika Nemecká vláda Nemecký kancelár

Nemecký kancelár zostáva mimo verejnosti už takmer štyri týždne. Jeho predĺžená letná prestávka vyvolala kritiku aj vzhľadom na jeho výzvy na väčšiu pracovnú aktivitu.



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germany_politics_9_46_ 676x451 21.8.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár zostáva mimo verejnosti už takmer štyri týždne. Jeho predĺžená letná prestávka vyvolala kritiku aj vzhľadom na jeho výzvy na väčšiu pracovnú aktivitu.

Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí kritike pre dĺžku svojej letnej dovolenky. Na verejnosti naposledy vystúpil 29. júla a podľa denníka Der Standard zostane mimo verejného života približne štyri týždne.


Kritiku vyvolalo najmä predĺženie jeho neprítomnosti o ďalší týždeň oproti pôvodným plánom. Nemecká vláda oznámila, že najbližšie zasadnutie kabinetu sa uskutoční až 26. augusta a bude ho opäť viesť Merz.



O vode a víne


Kancelárova dlhá dovolenka zároveň priťahuje pozornosť vzhľadom na kancelárove opakované výzvy, aby Nemci viac pracovali.



„Pri štvordňovom pracovnom týždni a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom nedokážeme zachovať blahobyt tejto krajiny, a preto musíme viac pracovať,“ povedal pred časom Merz.



Viacero udalostí


Jeho neprítomnosť sa časovo prekrýva s viacerými udalosťami v Nemecku. Kritici na sociálnych sieťach poukazujú najmä na rozdiel medzi jeho politickými výzvami na vyššiu pracovnú aktivitu a dĺžkou jeho vlastnej letnej prestávky.





Zdroj: SITA.sk - Merz čelí kritike za dlhú dovolenku, verejne nevystúpil od konca júla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka Kritika Nemecká vláda Nemecký kancelár
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