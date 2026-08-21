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21. augusta 2026
História ukázala, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. Opoziční politici si pripomínajú obete okupácie – FOTO
Tagy: August 1968 Československá republika Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR opoziční politici Pražská jar Sovietska okupácia Sovietsky zväz Varšavská zmluva
Táto temná kapitola podľa nich zostáva pripomienkou toho, aké ľahké je prísť o základné práva a ako rýchlo môže byť túžba po demokracii potlačená. Opoziční ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Táto temná kapitola podľa nich zostáva pripomienkou toho, aké ľahké je prísť o základné práva a ako rýchlo môže byť túžba po demokracii potlačená.
Opoziční politici si v piatok pripomínajú 58 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR). Liberáli pripomínajú, že okupácia vedená Sovietskym zväzom násilne zastavila demokratizačný proces, vzala Československu nádej na slobodnejšiu budúcnosť a zasiahla životy ľudí, rodín a celých generácií.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila, že dnes, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, je odkaz augusta 1968 mimoriadne aktuálny. Tieto udalosti si treba podľa predsedu strany Branislav Gröhlinga pripomínať obzvlášť dnes, pretože sloboda, demokracia a nezávislosť nie sú samozrejmosťou.
„Pred 58 rokmi k nám prišli sovietske tanky a rozhodli o našej budúcnosti. Zavreli ľudí za ostnatým plotom, iných vyhnali, rozdelili rodiny a na ďalšie desaťročia nás obrali o slobodu a rozvoj. Ficova vláda by mala papalášske oslavy vymeniť za spomienku na tento deň a ukázať ľuďom, čo tu Sovieti napáchali a pripomenúť, že aj dnešné Rusko ohrozuje iné štáty a za našimi hranicami vedie vojnu," zdôraznil Gröhling, podľa ktorého však vláda Roberta Fica (Smer-SD) koná presne naopak.
„Fico a jeho vláda konajú dnes ako ruskí agenti, ktorí zabudli, čo sa udialo. Skôr konajú, akoby najradšej celú krajinu odovzdali Rusom do rúk. Či ide o podlizovanie sa Putinovi a výlety do Moskvy, ruské kamery na cestách alebo Blanárovu spoluprácu s Rusmi. Toto je politika v prospech Ruska a nie Slovenska. Je to hanba, že ju páchajú politici krajiny, ktorá si zažila august 1968 a život pod ruskou čižmou ju obral o desaťročia slobody a rozvoja," zdôraznil Gröhling.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že august 1968 nie je iba historický dátum, pretože okupácia mala reálne obete. „Ľudia prišli o život, slobodu, prácu, možnosť študovať, mnohí museli opustiť svoju krajinu. Jej následky niesli celé generácie. Preto je pošliapavaním ich pamiatky, keď dnes slovenskí politici nadbiehajú režimu v Moskve a hľadajú výhovorky pre ruskú agresiu," dodala Kolíková.
Práve pre túto skúsenosť musí podľa nej SR obhajovať právo Ukrajiny rozhodovať o sebe. Nie je podľa nej správne odopierať Ukrajine to, čo sme my žiadali pre seba v roku 1968. „Každá slobodná krajina má právo rozhodnúť, kam chce patriť a akú budúcnosť chce pre svojich občanov. O tom nemôže rozhodovať Moskva ani žiadna iná veľmoc," vyhlásila poslankyňa.
Kresťanskí demokrati si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a obete pripomenuli na viacerých spomienkových podujatiach. Táto temná kapitola podľa nich zostáva pripomienkou toho, aké ľahké je prísť o základné práva a ako rýchlo môže byť túžba po demokracii potlačená.
„Zatiaľ čo nová generácia už vyrástla v slobodnom svete a demokraciu môže vnímať ako bežnú samozrejmosť, historická pamäť národa nesmie vyblednúť. Vpád cudzích vojsk, násilie a zrada vlastných občanov nám dodnes pripomínajú, akú vysokú cenu má život v slobodnej krajine," zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Predseda hnutia Milan Majerský pripomína, že vpád vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy preťal túžbu ľudí po slobode a násilne ukončil reformný proces, ktorý je známy ako Pražská jar. „Bola to noc, keď nášmu národu zhasla nádej,“ dodal Majerský. Podľa kresťanských demokratov je o to viac neakceptovateľné aktuálne konanie vlády, keď minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) oznámil prípravu zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie, a to len deň pred výročím okupácie.
„História nás učí, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. O to viac nás vyrušuje, že minister Blanár ohlasuje prehlbovanie hospodárskej a technologickej spolupráce s Moskvou práve v čase, keď naša krajina čelí ich spravodajským a kybernetickým aktivitám," doplnil Majerský.
Zároveň varuje, že vláda, ktorá ignoruje bezpečnostné riziká a správa sa ako komplic cudzej moci, hazarduje so suverenitou štátu rovnako ako tí, ktorí národ zradili už v minulosti. Odkaz augusta 1968 je tak podľa KDH stále živý a varuje pred režimami, ktoré sa snažia obmedziť slobodu pod zámienkou falošnej ochrany.
Predstavitelia Hnutia Slovensko si obete invázie uctili položením venca pri pamätnej tabuli Petra Legnera v Bratislave. „21. august je jedno z najsmutnejších výročí našich novodobých dejín, keď túžba našich občanov po slobodnejšom a spravodlivejšom štáte bola zmarená pod pásmi okupačných tankov," napísalo hnutie na sociálnej sieti a zdôraznilo, že si slobodu a demokraciu treba vážiť a chrániť ju pred každým, kto ju chce ukradnúť a pošliapať. „Či už sú to zahraničné vojská, alebo mafiáni ako Fico a spol," dodalo Hnutie Slovensko.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako upozorňuje, že odkaz augusta 1968 zostáva mimoriadne aktuálny aj dnes. August 1968 je podľa nej navždy pripomienkou toho, čo znamená ruský imperializmus, pohŕdanie suverenitou menších štátov a presvedčenie, že o ich osude môže rozhodovať Moskva.
Tieto udalosti si treba podľa poslankyne pripomínať nielen ako historickú tragédiu, ale aj ako varovanie pred relativizovaním agresie a tiež pred politikmi, ktorí stavajú záujmy cudzej moci nad záujmy vlastnej krajiny. Upozornila, že okupáciu neumožnili len tanky, ale pomáhali aj domáci kolaboranti, ktorí zradili slobodu vlastných občanov. „Aj preto je nebezpečné, keď dnes Ficov spolok zľahčuje ruskú agresiu, opakuje kremeľskú propagandu a snaží sa z agresora robiť obeť," upozornila Remišová.
Poslankyňa zároveň varuje, že tlak Moskvy na svoje niekdajšie satelity nezmizol. Len zmenil podobu. „Rusko využíva propagandu, dezinformácie, hybridné operácie či kybernetické útoky. Práve v tomto roku sme dostali ďalšie vážne varovanie. EÚ označila Slovensko za jednu z krajín, ktoré boli cieľom mimoriadne závažných kybernetických aktivít ruských tajných služieb. O to alarmujúcejšie pôsobí, keď Ficova vláda namiesto jasnej obrany Slovenska Rusom ešte dobrovoľne otvorí dvere dokorán, dokonca aj prostredníctvom dopravných kamier," dodala Remišová s tým, že SR nesmie zostať ľahostajná voči snahe Ruska opäť presadiť svoje mocenské záujmy voči susedným a európskym krajinám. Zároveň je to podľa nej najlepší možný spôsob, akým si uctiť obete okupácie.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom.
Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - História ukázala, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. Opoziční politici si pripomínajú obete okupácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opoziční politici si v piatok pripomínajú 58 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR). Liberáli pripomínajú, že okupácia vedená Sovietskym zväzom násilne zastavila demokratizačný proces, vzala Československu nádej na slobodnejšiu budúcnosť a zasiahla životy ľudí, rodín a celých generácií.
SaS varuje pred Ruskom
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila, že dnes, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, je odkaz augusta 1968 mimoriadne aktuálny. Tieto udalosti si treba podľa predsedu strany Branislav Gröhlinga pripomínať obzvlášť dnes, pretože sloboda, demokracia a nezávislosť nie sú samozrejmosťou.
„Pred 58 rokmi k nám prišli sovietske tanky a rozhodli o našej budúcnosti. Zavreli ľudí za ostnatým plotom, iných vyhnali, rozdelili rodiny a na ďalšie desaťročia nás obrali o slobodu a rozvoj. Ficova vláda by mala papalášske oslavy vymeniť za spomienku na tento deň a ukázať ľuďom, čo tu Sovieti napáchali a pripomenúť, že aj dnešné Rusko ohrozuje iné štáty a za našimi hranicami vedie vojnu," zdôraznil Gröhling, podľa ktorého však vláda Roberta Fica (Smer-SD) koná presne naopak.
„Fico a jeho vláda konajú dnes ako ruskí agenti, ktorí zabudli, čo sa udialo. Skôr konajú, akoby najradšej celú krajinu odovzdali Rusom do rúk. Či ide o podlizovanie sa Putinovi a výlety do Moskvy, ruské kamery na cestách alebo Blanárovu spoluprácu s Rusmi. Toto je politika v prospech Ruska a nie Slovenska. Je to hanba, že ju páchajú politici krajiny, ktorá si zažila august 1968 a život pod ruskou čižmou ju obral o desaťročia slobody a rozvoja," zdôraznil Gröhling.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že august 1968 nie je iba historický dátum, pretože okupácia mala reálne obete. „Ľudia prišli o život, slobodu, prácu, možnosť študovať, mnohí museli opustiť svoju krajinu. Jej následky niesli celé generácie. Preto je pošliapavaním ich pamiatky, keď dnes slovenskí politici nadbiehajú režimu v Moskve a hľadajú výhovorky pre ruskú agresiu," dodala Kolíková.
Práve pre túto skúsenosť musí podľa nej SR obhajovať právo Ukrajiny rozhodovať o sebe. Nie je podľa nej správne odopierať Ukrajine to, čo sme my žiadali pre seba v roku 1968. „Každá slobodná krajina má právo rozhodnúť, kam chce patriť a akú budúcnosť chce pre svojich občanov. O tom nemôže rozhodovať Moskva ani žiadna iná veľmoc," vyhlásila poslankyňa.
KDH upozoňuje pred opakovaním histórie
Kresťanskí demokrati si 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a obete pripomenuli na viacerých spomienkových podujatiach. Táto temná kapitola podľa nich zostáva pripomienkou toho, aké ľahké je prísť o základné práva a ako rýchlo môže byť túžba po demokracii potlačená.
„Zatiaľ čo nová generácia už vyrástla v slobodnom svete a demokraciu môže vnímať ako bežnú samozrejmosť, historická pamäť národa nesmie vyblednúť. Vpád cudzích vojsk, násilie a zrada vlastných občanov nám dodnes pripomínajú, akú vysokú cenu má život v slobodnej krajine," zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Predseda hnutia Milan Majerský pripomína, že vpád vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy preťal túžbu ľudí po slobode a násilne ukončil reformný proces, ktorý je známy ako Pražská jar. „Bola to noc, keď nášmu národu zhasla nádej,“ dodal Majerský. Podľa kresťanských demokratov je o to viac neakceptovateľné aktuálne konanie vlády, keď minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) oznámil prípravu zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie, a to len deň pred výročím okupácie.
„História nás učí, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. O to viac nás vyrušuje, že minister Blanár ohlasuje prehlbovanie hospodárskej a technologickej spolupráce s Moskvou práve v čase, keď naša krajina čelí ich spravodajským a kybernetickým aktivitám," doplnil Majerský.
Zároveň varuje, že vláda, ktorá ignoruje bezpečnostné riziká a správa sa ako komplic cudzej moci, hazarduje so suverenitou štátu rovnako ako tí, ktorí národ zradili už v minulosti. Odkaz augusta 1968 je tak podľa KDH stále živý a varuje pred režimami, ktoré sa snažia obmedziť slobodu pod zámienkou falošnej ochrany.
Hnutie Slovensko si uctilo obete invázie
Predstavitelia Hnutia Slovensko si obete invázie uctili položením venca pri pamätnej tabuli Petra Legnera v Bratislave. „21. august je jedno z najsmutnejších výročí našich novodobých dejín, keď túžba našich občanov po slobodnejšom a spravodlivejšom štáte bola zmarená pod pásmi okupačných tankov," napísalo hnutie na sociálnej sieti a zdôraznilo, že si slobodu a demokraciu treba vážiť a chrániť ju pred každým, kto ju chce ukradnúť a pošliapať. „Či už sú to zahraničné vojská, alebo mafiáni ako Fico a spol," dodalo Hnutie Slovensko.
Remišová pripomína odkaz augusta 1968
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako upozorňuje, že odkaz augusta 1968 zostáva mimoriadne aktuálny aj dnes. August 1968 je podľa nej navždy pripomienkou toho, čo znamená ruský imperializmus, pohŕdanie suverenitou menších štátov a presvedčenie, že o ich osude môže rozhodovať Moskva.
Tieto udalosti si treba podľa poslankyne pripomínať nielen ako historickú tragédiu, ale aj ako varovanie pred relativizovaním agresie a tiež pred politikmi, ktorí stavajú záujmy cudzej moci nad záujmy vlastnej krajiny. Upozornila, že okupáciu neumožnili len tanky, ale pomáhali aj domáci kolaboranti, ktorí zradili slobodu vlastných občanov. „Aj preto je nebezpečné, keď dnes Ficov spolok zľahčuje ruskú agresiu, opakuje kremeľskú propagandu a snaží sa z agresora robiť obeť," upozornila Remišová.
Poslankyňa zároveň varuje, že tlak Moskvy na svoje niekdajšie satelity nezmizol. Len zmenil podobu. „Rusko využíva propagandu, dezinformácie, hybridné operácie či kybernetické útoky. Práve v tomto roku sme dostali ďalšie vážne varovanie. EÚ označila Slovensko za jednu z krajín, ktoré boli cieľom mimoriadne závažných kybernetických aktivít ruských tajných služieb. O to alarmujúcejšie pôsobí, keď Ficova vláda namiesto jasnej obrany Slovenska Rusom ešte dobrovoľne otvorí dvere dokorán, dokonca aj prostredníctvom dopravných kamier," dodala Remišová s tým, že SR nesmie zostať ľahostajná voči snahe Ruska opäť presadiť svoje mocenské záujmy voči susedným a európskym krajinám. Zároveň je to podľa nej najlepší možný spôsob, akým si uctiť obete okupácie.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom.
Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - História ukázala, aké tragické následky má zatváranie očí pred hrozbami z východu. Opoziční politici si pripomínajú obete okupácie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: August 1968 Československá republika Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR opoziční politici Pražská jar Sovietska okupácia Sovietsky zväz Varšavská zmluva
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