Merz je ochotný dodať Kyjevu rakety Taurus, ale v koordinácii s európskymi partnermi

14.4.2025 (SITA.sk) - Líder nemeckej pravice Friedrich Merz , ktorý smeruje na post kancelára, vyhlásil, že je pripravený podporiť dodávky rakiet Taurus Ukrajine, ak toto rozhodnutie bude koordinované s európskymi partnermi. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie Merza pre nemeckého vysielateľa DW.„Vždy som hovoril, že to urobím (odsúhlasím dodávku rakiet Taurus na Ukrajinu), ale iba v koordinácii s európskymi partnermi," povedal Merz. Poukázal pritom na to, že niektoré krajiny už strely s plochou dráhou letu Ukrajine dodávajú. „Robia to Briti, robia to Francúzi a aj Američania to robia,“ dodal.Podľa Merza ukrajinská armáda musí prejsť od výlučne obranných k aktívnejším akciám. „Ozbrojené sily Ukrajiny tri roky iba reagujú. Je načase, aby začali ovplyvňovať priebeh udalostí,“ vyhlásil Merz.